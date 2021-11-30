Головний редактор "Новинної Групи Україна" переміг у премії CABINET BOSS TOP-50

Премія відзначає компанії та людей, завдяки яким створено провідні бренди і проєкти

Головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак / Фото: Сьогодні

Головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак здобув нагороду у номінації "Найкращий головний редактор інформаційного телемовлення" Всеукраїнської Бізнес-Премії CABINET BOSS TOP-50.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася 29 листопада у Києві.

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Премія відзначає компанії та людей, завдяки яким створено провідні бренди і проєкти, що завоювали лідерські позиції на українському ринку і сприяють розвитку нашої країни.

Юрій Сугак переконаний, що лідерство досягається масштабними проєктами та цілісною роботою усієї команди.

Зазначимо, що номінантів обирають на підставі даних, наданих аналітичними партнерами премії. А до експертної ради премії запрошують провідних українських та зарубіжних фахівців з різних сфер життя.

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Раніше ми повідомляли, що головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак вже давно працює у сфері медіа. Він розповів, що глядачам стали важливими доступність телебачення та єдиний мультимедійний бренд.