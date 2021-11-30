Головний редактор "Новинної Групи Україна" переміг у премії CABINET BOSS TOP-50

Головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак здобув нагороду у номінації "Найкращий головний редактор інформаційного телемовлення" Всеукраїнської Бізнес-Премії CABINET BOSS TOP-50.
Церемонія нагородження лауреатів відбулася 29 листопада у Києві.
Премія відзначає компанії та людей, завдяки яким створено провідні бренди і проєкти, що завоювали лідерські позиції на українському ринку і сприяють розвитку нашої країни.
Далі по темі
Юрій Сугак переконаний, що лідерство досягається масштабними проєктами та цілісною роботою усієї команди.
Зазначимо, що номінантів обирають на підставі даних, наданих аналітичними партнерами премії. А до експертної ради премії запрошують провідних українських та зарубіжних фахівців з різних сфер життя.
Раніше ми повідомляли, що головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак вже давно працює у сфері медіа. Він розповів, що глядачам стали важливими доступність телебачення та єдиний мультимедійний бренд.