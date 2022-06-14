"Де була посилка, поки доїхала?": чим здивувала клієнтку "Нова пошта"

Розповідаємо, що обурило клієнтку "Нової пошти"

Пакування посилки здивувало клієнтку пошти / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот, Нова Пошта

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилась на жахливе паковання отриманої посилки, за яке вона сплатила 125 грн.

Про це жінка розповіла у Facebook.

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З опублікованих фото видно, що картонне паковання повністю мокре. Клієнтку здивував такий підхід до відправлення замовлень. Як зауважила вона, за це було сплачено 125 грн.

"Нова пошта вміє дивувати! Поясніть, будь ласка, що це? То ви за коробку відправника здерете гроші. Скажете, що то ваша. Де була посилка, поки доїхала? Гроші за таке було оплачено в розмірі 125 грн!" — написала жінка.

Фото паковання посилки / Фото: скріншот

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Фото паковання посилки / Фото: скріншот

Фото паковання посилки / Фото: скріншот

Фото паковання посилки / Фото: скріншот

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Правильне пакування від "Нової пошти"

"Нова пошта" презентувала гру, у якій кожен може віртуально упакувати свою посилку. Таким чином клієнти зможуть ознайомитись з правилами пакування і в майбутньому відправляти свої товари безпечно.

"Навколо пакування посилок існує ціла низка конспірологічних теорій: що ми перевозимо повітря або нав’язуємо коробки. Та все простіше. Ми просто хочемо аби твоя посилка доїхала цілою. Тому ми створили лендінг, де можна ознайомитись з правилами, а також в ігровій формі навчитись пакувати посилки", — зауважили у пресслужбі компанії.

Для того, щоб випробувати себе у вправності пакування, ви можете спробувати гру за посиланням.

"Сьогодні" також писали, яку послугу компанія запускає для українців за кордоном і як вигідно відправити посилку в Європу.