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ФОПів обурив закон про 8000 грн компенсації: Як кістка собаці, щоб не здохла з голоду

30 березня, 22:17

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Малий бізнес втрачає від карантину десятки і сотні тисяч, кажуть підприємці

У громадських організаціях, які захищають права підприємців, розкритикували допомогу малому бізнесу у 8 тисяч гривень. На їхню думку, сума мізерна, а держава лише марно витратить бюджетні кошти.

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Підприємці, з якими поспілкувалися новини "Сьогодні", додають, через карантин навіть дрібний бізнес втрачає на десятки, а то й сотні тисяч гривень більше. Та й від сплати комірного, оренди торгових приміщень й податків їх не звільняють.

Голова Всеукраїнської громадської організації "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич не приховує свого обурення:

"Це, знаєте, як кістка собаці, щоб вона не здохла з голоду. 8 тисяч гривень – це не ті кошти, що можуть хоч якось врятувати бізнес, це кошти щоб не вмерти, не зживотіти з голоду для найнятих працівників".

Відео: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що 30 березня Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого держава виплатить карантинні 8000 гривень компенсації фізособам-підприємцям і працівникам малих і середніх підприємств, які постраждають від карантину в "червоних зонах".

Також нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши суми підтримки людей та бізнесу вдвічі.

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Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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компенсації карантин малий бізнес ФОП локдаун

Джерело: Сьогодні

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