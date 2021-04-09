ФОПам повернули карантинні 8000: закон про виплати набув чинності

Заявки на отримання допомоги українці оформлятимуть через додаток "Дія"

В Україн набув чинності закон, що вводить виплати карантинних 8000 гривень малому бізнесу та його співробітникам в "червоних зонах" карантину.

За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.

Одержувачі мають перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Місцем реєстрації одержувачів повинен бути регіон України, який віднесений до "червоної зони" карантину.

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Цей закон був опублікований в офіційному виданні "Голос України" напередодні, 8 квітня. У ньому зазначено, що документ набуває чинності наступного дня після оприлюднення.

Заявки на отримання допомоги українці оформлятимуть через додаток "Дія". Старт прийому заявок призначений на 12 квітня, анонсував раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Щоб подати заявку на 8000 грн, знадобиться:

авторизуватися в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП;

в розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу" ("Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача);

ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

Нагадаємо, на цей момент в "червоній зоні" карантину перебувають такі регіони:

м. Київ;

Львівська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Одеська область;

Сумська область;

Чернівецька область;

Миколаївська область;

Чернігівська область;

Полтавська область;

Запорізька область;

Хмельницька область.

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