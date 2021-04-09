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ФОПам повернули карантинні 8000: закон про виплати набув чинності

9 квітня, 09:33

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Заявки на отримання допомоги українці оформлятимуть через додаток "Дія"

В Україн набув чинності закон, що вводить виплати карантинних 8000 гривень малому бізнесу та його співробітникам в "червоних зонах" карантину.

  • За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.
  • Одержувачі мають перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
  • Місцем реєстрації одержувачів повинен бути регіон України, який віднесений до "червоної зони" карантину.
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Цей закон був опублікований в офіційному виданні "Голос України" напередодні, 8 квітня. У ньому зазначено, що документ набуває чинності наступного дня після оприлюднення.

Заявки на отримання допомоги українці оформлятимуть через додаток "Дія". Старт прийому заявок призначений на 12 квітня, анонсував раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Щоб подати заявку на 8000 грн, знадобиться:

  • авторизуватися в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП;
  • в розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу" ("Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача);
  • ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

Нагадаємо, на цей момент в "червоній зоні" карантину перебувають такі регіони:

  • м. Київ;
  • Львівська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Чернівецька область;
  • Миколаївська область;
  • Чернігівська область;
  • Полтавська область;
  • Запорізька область;
  • Хмельницька область.
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бізнес компенсації карантин допомога виплати закони ФОП Дія червона зона

Джерело: Сьогодні

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