ФОПам повернули карантинні 8000: закон про виплати набув чинності

В Україн набув чинності закон, що вводить виплати карантинних 8000 гривень малому бізнесу та його співробітникам в "червоних зонах" карантину.
- За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.
- Одержувачі мають перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Місцем реєстрації одержувачів повинен бути регіон України, який віднесений до "червоної зони" карантину.
Цей закон був опублікований в офіційному виданні "Голос України" напередодні, 8 квітня. У ньому зазначено, що документ набуває чинності наступного дня після оприлюднення.
Заявки на отримання допомоги українці оформлятимуть через додаток "Дія". Старт прийому заявок призначений на 12 квітня, анонсував раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Щоб подати заявку на 8000 грн, знадобиться:
- авторизуватися в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП;
- в розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу" ("Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача);
- ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).
Нагадаємо, на цей момент в "червоній зоні" карантину перебувають такі регіони:
- м. Київ;
- Львівська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Чернівецька область;
- Миколаївська область;
- Чернігівська область;
- Полтавська область;
- Запорізька область;
- Хмельницька область.
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