ФОПам в "червоних зонах" карантину заплатять по 8000 гривень: що запропонував Зеленський

Фізособам-підприємцям (ФОП) і працівникам підприємств, які постраждають від карантину в" червоних зонах", держава виплатить по 8000 гривень. Грошові компенсації малому бізнесу повернуть за дорученням президента. Володимир Зеленський вже вніс відповідний законопроєкт № 5300 на розгляд парламенту. Документ визначено як невідкладний.

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У законопроекті зазначено, що:

Розмір виплат складе 8000 гривень за рахунок держбюджету.

За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.

Одержувачі мають перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Місцем реєстрації одержувачів має бути регіон України, який віднесений до "червоної зони" карантину.

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"Держава готова виплатити ФОПам і працівникам підприємств, постраждають в результаті введених карантинних обмежень в червоних зонах, по 8000 гривень. Так само як це було взимку", – також заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 24 березня.

Нагадаємо, у зв'язку з осіннім карантином вихідного дня допомогу в розмірі 8000 гривень отримали півмільйона українців. Всього перерахували 3,64 млрд гривень.

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