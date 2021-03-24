ФОПам в "червоних зонах" карантину заплатять по 8000 гривень: що запропонував Зеленський

Фізособам-підприємцям (ФОП) і працівникам підприємств, які постраждають від карантину в" червоних зонах", держава виплатить по 8000 гривень. Грошові компенсації малому бізнесу повернуть за дорученням президента. Володимир Зеленський вже вніс відповідний законопроєкт № 5300 на розгляд парламенту. Документ визначено як невідкладний.
У законопроекті зазначено, що:
- Розмір виплат складе 8000 гривень за рахунок держбюджету.
- За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.
- Одержувачі мають перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Місцем реєстрації одержувачів має бути регіон України, який віднесений до "червоної зони" карантину.
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"Держава готова виплатити ФОПам і працівникам підприємств, постраждають в результаті введених карантинних обмежень в червоних зонах, по 8000 гривень. Так само як це було взимку", – також заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 24 березня.
Нагадаємо, у зв'язку з осіннім карантином вихідного дня допомогу в розмірі 8000 гривень отримали півмільйона українців. Всього перерахували 3,64 млрд гривень.
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