Фактичного главу Samsung засудили до в'язниці: історія скандалу

Віце-президента компанії Samsung Electronics і фактичного керівника Samsung Group Лі Чже Йона засудили до тюремного ув'язнення. Ли Чже Йон звинувачувався у хабарництві. Термін ув'язнення, згідно з рішенням суду, складе 2 роки і 6 місяців.
Про це повідомляє Reuters.
- За версією звинувачення, Лі Чже Йон був причетний до дачі хабара в розмірі понад 6 млн дол. Також ж його звинувачували в тому, що він запропонував 38 млн дол. чиновникам за дозвіл злиття Samsung C&T і Cheil Industries на потрібних йому умовах.
- Звинувачення привели до того, що в 2017 році Лі Чже Йона засудили до п'яти років ув'язнення. Однак уже в 2018 році суд замінив вирок на умовний, і керівник Samsung вийшов на свободу.
- У 2019 почався повторний розгляд справи. Нове рішення суду передбачає, що той рік, який Лі Чже Йон вже провів у в'язниці, буде зарахований в строк. Тобто фактично бізнесменові належить рік і шість місяців ув'язнення.
Чи Чже Ен останні роки керував Samsung Electronics замість свого батька, Лі Гон Хі. Шість років тому Лі Гон Хі переніс серцевий напад, він помер у віці 78 років в жовтні 2020 року.
Цікаво, що корупційний скандал в Samsung був пов'язаний і з колишньою президенткою Південної Кореї Пак Кин Хе. Її близька подруга Чхве Сун Сіль, користуючись дружбою з президенткою, вимагала гроші у великих корпорацій, зокрема у Samsung і Lotte. В кінці 2016 року Пак Кин Хе оголосили імпічмент, а у квітні пред'явили звинувачення. Екс-президентка отримала 25 років позбавлення волі і штраф 17,8 млн доларів за розголошення держтаємниці, вимагання, зловживання владою та отримання хабарів.
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