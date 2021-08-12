Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

"Це – нонсенс": в Кабміні відреагували на скандал з гігантським штрафом для "Нової пошти"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
12 серпня, 10:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як заявив Олексій Любченко, в ситуації зі штрафом були помічені суперечності
Олексій Любченко висловився про ситуацію зі штрафом "нову пошту". Колаж: "Сьогодні"
Олексій Любченко висловився про ситуацію зі штрафом "нову пошту". Колаж: "Сьогодні"

Ситуація зі штрафом для "Нової пошти", коли за пошкодження відправлення клієнта вартістю 500 гривень компанію хотіли оштрафували на 325 млн гривень, суперечить "всілякій логіці".

Реклама

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в системі Держпродспоживслужби, яка розслідувала накладення на "Нову пошту" штрафу, необхідно посилити відповідальність і керованість.

"Керівник організації, в якій працює 30 тис. співробітників, має проводити ефективну кадрову політику", – сказав він.

Крім того, Любченко підкреслив, що покарання має відповідати рівню порушення, проте у випадку з "Новою поштою" спостерігаються протиріччя.

Реклама

"Це – нонсенс... Навіть якби не було розголосу, ми це моніторимо, і це було б скасовано, а винні – притягнуті до відповідальності", – додав Любченко.

Що сталося:

  • У березні співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області провели перевірку декількох відділень "Нової пошти". Приводом стало звернення клієнта пошти про пошкодження посилки вартістю 500 грн.
  • У липні за результатами цих перевірок на компанію наклали штраф у розмірі 325 млн гривень – це максимально можлива санкція.
  • "Нова пошта" відразу вирішила подати до суду на Держпродспоживслужбу, заявивши, що чиновники наклали штраф неадекватного розміру. Крім того, компанія звернулася до омбудсмена і до міжнародних правозахисних організацій.
  • Про необхідність змінити законодавство заявила і голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. Вона запевнила, що гігантського штрафу для "Нової пошти" не буде, і визнала, що винуватцями події, швидше за все, стали місцеві виконавці.
  • "Нова пошта" водночас теж зробила висновки і запустила кампанію зі збору відгуків та скарг клієнтів.

Також дивіться всі найостанніші новини в сюжеті "Сьогодні"":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Тарифи на газ
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Який сьогодні курс долара?
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном?
Читати
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти