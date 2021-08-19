Є місце для дронів. "Нова пошта" показала новий формат відділень (фото)

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" розробив новий тип відділень, призначених для великих міст. Компактні відділення нового формату будуть називатися "депо "Нової пошти". Про терміни запуску в експлуатацію поки не повідомляється, але розробка націлена на технічний прогрес – передбачається, що на дах депо зможуть приземлятися дрони-доставщики.
Зовні відділення нового формату схоже на МАФ-кіоск, в якому розташовані поштомати. Їхня робота буде цілодобовою, пише Gagadget.
Всього ж в депо буде не одне, а два приміщення:
- зал для поштоматів, куди приходять клієнти;
- невеликий склад посилок, доступ до якого має бути у співробітників пошти.
Крім поштоматів, у пошти можуть з'явитися автоматизовані пункти прийому – там можна буде не тільки отримати, але і відправити посилку без участі співробітників компанії.
Усередині службового приміщення депо розташовані сходи, що ведуть до люка на даху. Вони стануть у нагоді, коли в Україні почнуть масову доставку посилок за допомогою дронів. "Нова пошта" вважає, що дахи депо стануть злітно-посадковими майданчиками для безпілотників.
Посилки йдуть в небо
"Нова пошта" вже презентувала вантажний дрон від вітчизняного виробника. Творцем стала компанія BetterFly. Дрон здатний перевозити вантажі в уніфікованих контейнерах з жорсткими стінками.
Крім того, "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery. Це теж розробка української компанії – "Аеродрон".
Тестова посилка піднялася на висоту 300 метрів о 7:00 з аеродрому "Чайка" (Київська обл.) І прибула на аеродром "Коротич" (Харківська обл.) О 12:00. Відстань в 480 км БПЛА з відправленням пролетів вперше в світі.
Також ми писали, що:
- На "Новій пошті" буквально знищили посилку, вартість якої перевищує цю на кілька порядків.
- У дитини градом пішли сльози: клієнтка "Нової пошти" застосувала перцевий балончик у відділенні.
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