Джеку Ма не дають розслабитися – влада Китаю натиснула на його бізнес-школу

До академії у Ханчжоу потрапити так само важко, як і до бізнес-школи Гарварда

Hupan University – бізнес-школа засновника найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba Group Джека Ма – скасувала заняття для першокурсників, що мали початися в березні. Також призупинено набір нових студентів. Це сталося після конфліктів засновника Alibaba Джека Ма з керівництвом країни.

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В оточенні мільярдера це пов'язують з тиском Пекіна. В очах влади Hupan University перетворюється "на елітне співтовариство", пише Financial Times (FT).

Заняття у студентів старших курсів поки що тривають і школа, незважаючи на тиск, не закривається.

До бізнес-академії Джека Ма в Ханчжоу на сході Китаю так само важко потрапити, як і до бізнес-школи Гарварда. Навчальний заклад відкрився в 2015 році та швидко став одним з найпрестижніших в Китаї. Лекції читав не тільки сам Джек Ма, а й іноземні бізнесмени, наприклад, засновник Uber Тревіс Каланік.

"Уряд Китаю вважає, що у Hupan University є потенціал, щоб організувати провідних китайських підприємців і націлити їх на досягнення цілей, поставлених Джеком Ма, а не компартією. А цього не можна допустити" , – пояснив один зі співрозмовників FT.

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Нагадаємо, у мільярдера Джека Ма почалися серйозні проблеми після скандального виступу в Шанхаї восени-2020. Тоді багато хто оцінив його промову за сміливість, але в результаті саме вона зірвала первинне публічне розміщення акцій Ant Group. Ма, зокрема, заявив, що у китайських держбанків і регуляторів "менталітет ломбарду" і вони гальмують інновації.

IPO Ant Group планувалося як найбільше в світі. Ходять чутки, що ініціатором скасування міг стати сам голова КНР Сі Цзіньпін. Після цього стосовно Alibaba було розпочато антимонопольне розслідування.

Крім того, влада Китаю вже висунула вимогу до Alibaba Group – позбутися медіаактивів. Поки що Alibaba володіє часткою в китайському аналогу Twitter – Weibo, а також газетою South China Morning Post.

До речі, в кінці 2019 року Джек Ма відвідував Україну. Він став учасником Київського міжнародного економічного форуму:

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