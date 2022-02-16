"Доставка на висоті". Що стирчало із посилки клієнтки "Нової пошти" (фото)

Розповідаємо, що обурило та здивувало клієнтку "Нової пошти" у стані її посилки

Що сталося із посилкою клієнтки? / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилася, що їй доставили посилку у розірваній коробці, з якої міг повністю випасти вміст.

Про це дівчина написала на своїй сторінці у Facebook.

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За словами клієнтки, деякий товар прийшов пошкодженим, на фото видно, як з коробки стирчить пляшка.

"Нова пошта", у вас як не кур’єри хами, то доставка товару "на висоті". Мені одній так щастить?" – йдеться у відгуку

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відреагували на скаргу і визнали свою помилку. У клієнтки попросили номер накладної для того, щоб уточнити деталі цього випадку.

"Стосовно спілкування з кур'єром, конкретизуйте ситуацію, яка трапилася, а ми обов'язково все перевіримо", – написали співробітники "Нової пошти".

Доставка документів "Новою поштою"

На початку 2022 року "Нова пошта" запустила зручну послугу з доставки документів. Тепер за фіксовану ціну у розмірі 45 грн можна надіслати будь-які документи (вагою до 1 кг) до будь-якої точки країни.

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У вартість послуги входить і щільний картонний конверт, в якому вони будуть доставлені у безпеці.

Це вигідніше, ніж надсилати документи звичайним посиланням, оскільки тоді ціна може змінитися залежно від населеного пункту, в який ви їх відправляєте.

"Сьогодні" також писали, що "Нова пошта" знову змінила тариф, та розповідали про нову послугу для продавців.