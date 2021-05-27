Діти Павла Дурова увійшли до рейтингу найбагатших спадкоємців Forbes: скільки мільярдів їм світить

Павло Дуров / Фото: instagram.com/durov

Діти засновника російської соцмережі "ВКонтакте" і популярного месенджера Telegram Павла Дурова вперше увійшли до рейтингу найбагатших спадкоємців Forbes.

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Про це повідомляє російська редакція Forbes.

За підрахунками видання, на 15 квітня 2021 року статки проживаючого в Дубаї мільярдера оцінювали в 17,2 млрд доларів, тому на кожного з його дітей припало до 8,6 млрд потенційної спадщини.

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У 36-річного техно-гуру є дочка 2009-го і син 2010 року народження. Інформацію про них батьки ретельно приховують. Обох дітей Дурову народила колишня дружина Дарина Бондаренко. З нею майбутній фігурант списку Forbes познайомився в Санкт-Петербурзькому держуніверситеті, де навчався на філологічному факультеті і створив портал для студентів філфаку spbgu.ru. Дарина вчилася на історичному факультеті, очолювала інформаційний комітет студради і була головним редактором газети істфаку "Студень". Зараз вона живе в Барселоні.

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Нагадаємо, на початку 2021 Павло Дуров заявив, що Telegram з півмільярда користувачів є серйозною проблемою для корпорації Facebook та її продукту WhatsApp, а компанія Марка Цукерберга нібито витрачає на маркетинг мільярди доларів.