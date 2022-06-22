Черешню продають за безцінь: які ціни на плоди в пік сезону

Довгоочікуваний урожай черешні за середньою вартістю набагато дешевший, ніж торік

Українські фермери встановлюють все нижчі ціни на черешню / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри розпал сезону черешні, українські садівники мусять знижувати ціни на свою продукцію.

За інформацією аналітиків спеціалізованого проєкту EastFruit, реалізують кісточкові дешевше, ніж влітку 2021 року, і на це є кілька причин.

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По-перше, пропозиція черешні на українському ринку виявилася суттєво більшою, ніж того очікували виробники. Конкуренція породжує цінопад.

По-друге, якість продукції не завжди влаштовує покупців, що також впливає на вартість черешні. Великі підприємства збувають плоди в межах 25-45 грн за кілограм: упродовж тижня ціна впала на 30%.

Війна також спричинила проблеми фермерам. Найбільше черешні вирощують у Запорізькій та Миколаївських областях, які значно постраждали від дій російських окупантів. Тамтешні фермери зараз не можуть вивозити продукцію за межі області, у зв’язку з частковою тимчасовою окупацією.

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Виробники продукції наголошують, що не мають наміру продавати черешню ще дешевше, оскільки не зможуть покрити витрати на виробництво. Більшість із них переконана, що зниження ціни не обов’язково приведе до підвищення продажу черешні.

Окупанти грабують українських аграріїв

Російські загарбники створюють штучну продовольчу кризу в Запорізькій області. Упродовж місяця в українських садівників відбирають врожай, грошей за продукцію не дають – обіцяють віддати пізніше.

Українцям не дозволяють виїхати за межі тимчасово окупованих територій, навіть щоб продати товар. Черешню доводиться реалізувати на місці.

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Відібрану в них продукцію вивозять та продають за безцінь. Великим виробникам пропонують співпрацю, але жодних гарантій не дають.

"Сьогодні" раніше писали, що в аграріїв Херсонської області відбирають капусту, редиску, огірки, томати, перець та інші сезонні культури і продають за копійки – по 3-10 грн за кілограм – у Криму. Це 3-7 разів дешевше, ніж собівартість. Водночас у Запорізькій області фермери тоннами викидають продукти, які не можуть через окупантів продати в інших областях.