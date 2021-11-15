Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Ціни зростуть? У IKEA почалися серйозні проблеми з постачанням

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
15 листопада, 14:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У компанії IKEA розповіли, що буде з цінами в Україні та як вони збираються вирішувати кризу з постачаннями з-за кордону.
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія IKEA поки не планує піднімати ціни на свої товари в Україні, однак визнає, що все може змінитись через збої у поставках.

Про це представники магазину розповіли у коментарі Liga.net.

Реклама

Зазначається, що на початку листопада 2021 року IKEA попередила про підвищення цін на свої товари із 2022 року.

"Важко припустити, який вплив матимуть глобальні перебої на нашу діяльність найближчими місяцями", – відповіли в українському представництві компанії.

У IKEA також відзначили, що докладають усіх зусиль для того, щоб утримати ціни на поточному рівні.

Реклама

Компанія наголошує, що глобальний асортимент залишиться незмінним, однак додає, доступність товарів варіюється на різних ринках і навіть у магазинах IKEA всередині однієї країни.

Нараі IKEA вивчає можливість збільшення товарів регіонального виробництва, що дозволить мінімізувати наслідки збоїв у поставках.

Новий магазин в Україні

Наступного року в Україну може зайти ще один європейський ретеллер – німецький магазин Lidl.

Реклама

Його порівнюють з АТБ та назвають головним конкурентом цієї торгової мережі.

Однак експерт "Сьогодні" Олег Пендзин запевняє, що жодного дива не відбудеться і ціни у німецьких маркетах будуть такі, як всюди.

"Цінова ситуація буде формуватися, зважаючи на загальну ринкову ситуацію, тобто жодних наддешевих цін там не буде, там будуть такі ціни, які є в Україні".

Перший в Україні магазин IKEA було відкрито в Києві, писали "Сьогодні" раніше.

А також повідомляли, які товари європейського маркету Lidl вже можна знайти в Україні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.11

Російський рубль (₽)

0.3619

Євро (€)

29.9

Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,36
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти