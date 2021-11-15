Ціни зростуть? У IKEA почалися серйозні проблеми з постачанням

У компанії IKEA розповіли, що буде з цінами в Україні та як вони збираються вирішувати кризу з постачаннями з-за кордону.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія IKEA поки не планує піднімати ціни на свої товари в Україні, однак визнає, що все може змінитись через збої у поставках.

Про це представники магазину розповіли у коментарі Liga.net.

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Зазначається, що на початку листопада 2021 року IKEA попередила про підвищення цін на свої товари із 2022 року.

"Важко припустити, який вплив матимуть глобальні перебої на нашу діяльність найближчими місяцями", – відповіли в українському представництві компанії.

У IKEA також відзначили, що докладають усіх зусиль для того, щоб утримати ціни на поточному рівні.

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Компанія наголошує, що глобальний асортимент залишиться незмінним, однак додає, доступність товарів варіюється на різних ринках і навіть у магазинах IKEA всередині однієї країни.

Нараі IKEA вивчає можливість збільшення товарів регіонального виробництва, що дозволить мінімізувати наслідки збоїв у поставках.

Новий магазин в Україні

Наступного року в Україну може зайти ще один європейський ретеллер – німецький магазин Lidl.

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Його порівнюють з АТБ та назвають головним конкурентом цієї торгової мережі.

Однак експерт "Сьогодні" Олег Пендзин запевняє, що жодного дива не відбудеться і ціни у німецьких маркетах будуть такі, як всюди.

"Цінова ситуація буде формуватися, зважаючи на загальну ринкову ситуацію, тобто жодних наддешевих цін там не буде, там будуть такі ціни, які є в Україні".

Перший в Україні магазин IKEA було відкрито в Києві, писали "Сьогодні" раніше.

А також повідомляли, які товари європейського маркету Lidl вже можна знайти в Україні.