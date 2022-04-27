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Більше жодного AliExpress? Китайці масово скасовують замовлення українців

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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27 квітня, 19:15
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Покупці з України почали отримувати відмову при спробі купити товари в китайському інтернет-магазині
Українські замовники не змогли отримати товари з китайської платформи
Українські замовники не змогли отримати товари з китайської платформи / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Всесвітньо відомий торговельний майданчик з Китаю AliExpress масово присилає українцям сповіщення про скасування замовлень.

Про це почали повідомляти в соцмережах українці, які займаються хенд-мейдом. Наразі невідомо, чи їм повернуть гроші, оскільки статус в усіх замовленнях перебуває "на розгляді".

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Наприклад, журналіст Дар Грищенко, який виготовляє товари ручної роботи, замовляє товари для них на китайській платформі. В один момент магазин скасував усі його замовлення.

Журналісту прийшли масові відмови з AliExpress
Журналісту прийшли масові відмови з AliExpress / Фото: скріншот

Без можливості оплати

У коментарях до допису, інші українські майстри повідомили, що також зіткнулися з подібною ситуацією. Товари нібито "повертають продавцям", але оскаржити ситуацію можливості немає, як мінімум, до червня. У жодному разі ситуацію нікому не пояснили.

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Українським користувачам масово почали приходити відмови
Українським користувачам масово почали приходити відмови / Фото: скріншот

В Україні AliExpress досі доступний, так само як і функції перегляду та додавання товарів у кошик. Однак при спробі оплатити товар і доставку, ресурс видає помилку. Пояснюють це так: "У зв’язку з логістичними проблемами, сервіс наразі недоступний у вашому регіоні".

Таке повідомлення приходить при спробі оплатити замовлення
Таке повідомлення приходить при спробі оплатити замовлення / Фото: скриншот

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Офіційної інформації компанія станом на 27 квітня не публікувала. Публічно китайська компанія не висловлювала підтримки ні Україні, ні Росії та намагається у такий спосіб втримати нейтралітет.

Китайські продавці також поки що ніяк не пояснюють ситуацію покупцям. Водночас деяким користувачам з України досі не прийшли посилки, які вони замовили й оплатили ще до 24 лютого – їхній статус невизначений.

Бізнес в умовах війни

Така ситуація з міжнародною платформою є можливістю для українського бізнесу запропонувати якісну альтернативу. В умовах війни, в Україні зберігається можливість розрахунку за товари онлайн, працюють інтернет-платформи, а нещодавно крафтові виробники отримали можливість податися на програму підтримки.

Made in UA Support Project організовує програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Укрпошта, громадська організація TECHBUREAU за підтримки Мінцифри. Переможцями відбору можуть стати 100 учасників, які:

  • виробляють фізичні товари (прикраси, товари для дому, іграшки, одяг тощо);
  • зареєстровані в Україні та мають тут виробництво;
  • готові працювати в межах країни під час війни.

Кожному з переможців відбору після 24 травня дадуть по 1000 доларів на підтримку власного малого бізнесу. Загальний бюджет проєкту становить 100 тис. доларів.

Раніше "Сьогодні" розповідали, який бізнес можна запустити зі стартовим капіталом 5 тис. доларів (150 тис. грн). Дізнайтеся також, який уже готовий бізнес продають власники у Львівській області.

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