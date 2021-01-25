10 найбагатших людей планети заробили на пандемії півтрильйона доларів

Поки більшість людей планети зазнають збитків і убожіють, одиниці підраховують надприбутки

За час пандемії коронавірусної хвороби, з якою людство бореться й дотепер, 10 найбагатших людей світу розбагатіли на 540 млрд доларів – цієї суми вистачило б для вакцинації всього населення планети.

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Про це йдеться в дослідженні Inequality Virus міжнародної благодійної організації Oxfam, яке було опубліковано 25 січня.

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Також у доповіді йдеться, що з 18 березня по 31 грудня 2020 року сукупний капітал мільярдерів у світі зріс на 3,9 трлн дол. і зараз становить 11,95 трлн. Ця сума еквівалентна витратам країн G20 на боротьбу з пандемією.

До трійки найбагатших людей входять власник Amazon Джефф Безос, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, а також власник компанії – виробника предметів розкоші LVMH Бернар Арно.

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Для порівняння: прибутку, який Безос отримав до вересня, вистачило б, щоб видати кожному з 87,6 тис. співробітників Amazon 105 тис. доларів премії.

За підрахунками Oxfam, через пандемію за межею бідності опинилися ще 500 млн осіб. Отже, тенденція до скорочення кількості жебраків у світі, яка спостерігалася в останні два десятиліття, зупинилася. А на відновлення найбідніших країн світу підуть десятиліття.

На цьому тлі організація закликає країни світу розглянути питання введення податків на багатство і глобальні корпорації, оскільки реальна світова економіка перебуває в стані найглибшої рецесії за сторіччя.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вже неодноразово попереджали про наслідки пандемії – мільйони людей опиняться на межі голоду, а більшість вакцин вже заброньовані й викуплені найбільш розвиненими країнами світу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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