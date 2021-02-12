Бізнесу заборонять формувати штат з ФОПів. Що чекає айтішників?

У Верховній Раді з'явився законопроєкт, мета якого – не дати бізнесу оформляти штатних працівників як ФОПів заради "економії" на податках. Ця тема дуже хвилює українських айтішників. Багато з них числяться саме як ФОПи, і вони ввжають цей законопроєкт спробою знищити галузь.

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Але територіальний директор кадрової компанії ANCOR Ukraine Юрій Перч запевнив сайт "Сьогодні", що сфери IT нововведення не сильно торкнуться.

"У сфері IT в основному робота проєктна. Тобто з'являється замовлення, якийсь проєкт – програмісти працюють, немає проєкту – шукають іншого замовника. Тому для сфери IT робота за цивільно-правовими договорами не є чимось ганебним", – заспокоїв експерт.

Детальніше про те, що готують для бізнесу і як будуть виявляти "хитрих" роботодавців, читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив в Раду законопроєкт .

Крім того, в уряді вирішили перевести трудові книжки всіх українців в електронну форму. Подробиці в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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