Бізнес за 300 тисяч. Український підприємець з нуля підкорив ринок дезінфекції

Як українці створюють власний бізнес замість того, щоб їхати на заробітки? Новини "Сьогодні" шукають підприємців, що почали свою справу, вклавши менше 300 тис. гривень. Саме такі інвестиції передбачає держпрограма з грантами на бізнес для заробітчан.

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Кореспондент Олексій Продайвода продовжив цикл надихаючих історій успіху та поспілкувався з підприємцем, який з нуля підкорив ринок послуг з дезінфекції.

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Перед дезінфекцією Руслан вимірює, скільки мікробів розвелося на поверхнях сервісного центру. Якщо показники перевалюють за тисячу – це багато. Виявляється, що показники завищені втричі. Щоб виправити ситуацію, Руслан використовує дезінфектант, що не залишає слідів на меблях і не впливає на роботу техніки. А після цього настає час справжнього дива техніки.

Унікальний апарат придумали і зібрали самі підприємці. Лампи з ультрафіолетом винищують мікробів у важкодоступних місцях. Потім озон прибирає цвіль і неприємні запахи.

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Про віруси і бактерії Руслан знає чимало – раніше працював інспектором з харчової безпеки. А бізнес з дезінфекції відкрив з трьома друзями. Організація, оформлення, реклама і створення диво-робота обійшлися майже в 300 тисяч гривень.

"Я розбирався в мікробах – це був мій напрямок. Людина, що розбиралася в техніці, займалася технікою. Людина, яка розуміла як отримати дозвільні документи, – саме ними займалася", – розповідає Руслан.

Їхній бізнес стартував саме перед спалахом пандемії. Замовниками стають ті, хто розуміє важливість дезінфекції.

За обробку офісу чи ресторану потрібно заплатити до 5000 гривень. Очищення квартири коштує від 800 гривень. Але в нуль бізнесмени ще не вийшли – після другого локдауну кількість замовлень впала. Втім, на життя підприємцям однаково вистачає.

Зараз молода компанія працює на випередження – продає франшизу в регіони і розширює перелік послуг. Серед новинок – обробка зерна, овочесховищ, ягід і фруктів. Це збільшує строк придатності продуктів.

Підприємцям-початківцям Руслан радить не боятися заробляти на тому, в чому вони – вже фахівці.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали історії двох жінок, які відкрили власні заклади з нуля, і чий бізнес пережив навіть жорсткий карантин.

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