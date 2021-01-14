На бізнес в Україні чекають карантинні перевірки

В Україні перевірять всі підприємства, на які надійшли скарги через порушення правил жорсткого карантину. Перевірки здійснюватиме Держпродспоживслужба. Порушники будуть покарані, бізнесу вже прямують приписи.

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Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. При цьому Ляшко зазначив, що "загалом по країні карантину дотримуються".

"Я отримав чергові фотографії з кричущими фактами, що працюють ресторани, і вже розмовляв із заступником міністром економіки Сергієм Глущенком і главою Держпродспоживслужби, щоб ми зосередили увагу на ці порушення", – сказав Ляшко.

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Він поскаржився, що при оголошенні карантину МОЗ прислухався до прохань бізнесу дати можливість працювати до Різдва (7 січня), проте бізнес не виконує умов дотримання карантинних обмежень.

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Нагадаємо, з 14 січня бізнес можуть оштрафувати за клієнта без маски. Сума штрафу за таке порушення – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3400 до 5100 грн.

А про те, як українські бари примудряються порушувати карантин і працювати в локдаун, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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