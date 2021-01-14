Русский
$ 27,97
34,04
  1. Економічні новини
  2. Новини бізнесу

На бізнес в Україні чекають карантинні перевірки

14 січня, 15:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Головний санлікар країни вже зв'язався з Держпроспоживслужбою

В Україні перевірять всі підприємства, на які надійшли скарги через порушення правил жорсткого карантину. Перевірки здійснюватиме Держпродспоживслужба. Порушники будуть покарані, бізнесу вже прямують приписи.

Реклама

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. При цьому Ляшко зазначив, що "загалом по країні карантину дотримуються".

"Я отримав чергові фотографії з кричущими фактами, що працюють ресторани, і вже розмовляв із заступником міністром економіки Сергієм Глущенком і главою Держпродспоживслужби, щоб ми зосередили увагу на ці порушення", – сказав Ляшко.

Читайте також: Чи будуть в Україні продовжувати локдаун? Ляшко дав відповідь

В тренді
Бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски: що потрібно знати

Він поскаржився, що при оголошенні карантину МОЗ прислухався до прохань бізнесу дати можливість працювати до Різдва (7 січня), проте бізнес не виконує умов дотримання карантинних обмежень.

Реклама

Нагадаємо, з 14 січня бізнес можуть оштрафувати за клієнта без маски. Сума штрафу за таке порушення – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3400 до 5100 грн.

А про те, як українські бари примудряються порушувати карантин і працювати в локдаун, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бізнес перевірка карантин Держпродпотребслужба проверки бизнеса Віктор Ляшко локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Як працює
Як працює "Нова пошта" від початку локдауну: графікБізнес
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
Дуров закликав переходити на Android: 7 мінусів iPhone та App Store
Дуров закликав переходити на Android: 7 мінусів iPhone та App StoreБізнес
Виплати по 8 тисяч гривень отримали майже 500 000 українців
Виплати по 8 тисяч гривень отримали майже 500 000 українцівБізнес
У рейтингу мільярдерів відбулися зміни: хто став найбагатшою людиною в світі
У рейтингу мільярдерів відбулися зміни: хто став найбагатшою людиною в світіБізнес
Дуров і мільярд доларів: засновник Telegram пояснив, що відбувається (оновлено)
Дуров і мільярд доларів: засновник Telegram пояснив, що відбувається (оновлено)Бізнес

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти