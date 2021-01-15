Бізнес у песимізмі: компанії бояться інфляції та хочуть скорочувати співробітників

Деякі підприємства все ж чекають, що їхній фінансовий стан покращиться

Настрої українського бізнесу продовжують погіршуватися. У жовтні-грудні 2020 року індекс очікувань підприємств встановився на рівні 99,6% проти 100,8% за підсумками липня-вересня. При цьому на тлі посилення карантину виросли побоювання щодо інфляції та девальвації. Більшість компаній планує скоротити штати, але не відмовляється від підвищення зарплат.

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Про це свідчать результати опитування керівників компаній, який провів Національний банк України (НБУ).

Головні очікування і плани бізнесу на найближчі 12 місяців:

В тренді Бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски: що потрібно знати

Виробництво товарів і обсяг послуг будуть знижуватися.

Підприємства очікують, що інфляція складе 7,9%, а не 7%, як під час минулого опитування.

Девальвація теж турбує бізнес: 44,5% опитаних прогнозують курс 29-30 грн/дол.

Керівники компаній в основному налаштовані на скорочення числа співробітників. Тільки 11,5% збираються наймати працівників.

Зарплати при цьому збираються підвищувати 62,6% керівників. Тільки 3,7% компаній готові піти на зменшення зарплат.

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Фінансових проблем найсильніше побоюються в сферах будівництва, енерго- і водопостачання, транспорту і зв'язку.

Деякі, проте, чекають поліпшення фінансового стану свого бізнесу. Зокрема, це підприємства добувної та переробної промисловості, а також аграрна сфера.

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Нагадаємо, з 14 січня бізнес можуть оштрафувати за клієнта без маски. Сума штрафу за таке порушення – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3400 до 5100 грн:

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