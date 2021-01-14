Бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски: що потрібно знати

Від сьогодні, 14 січня, в Україні набув чинності прийнятий у грудні закон про штрафи для бізнесу за відсутність масок у клієнтів і персоналу.

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Сума штрафу – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3400 до 5100 грн. Стільки доведеться заплатити власнику бізнесу, якщо він допустив клієнтів або працівників без масок або респіраторів у:

громадську будівлю або споруду;

громадський транспорт.

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Закон був опублікований в офіційному виданні "Голос України" напередодні, 13 січня. Складати постанови про накладення штрафів повинні уповноважені посадові особи територіальних органів влади.

Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

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Крім того, в Україні вже працюють штрафи і для самих порушників маскового режиму. Їх передбачає закон, який вступив в силу ще з 21 листопада.

У цьому випадку штраф нижчий – від 170 до 255 грн. Його повинні платити самі громадяни, які перебувають в громадському місці без засобів захисту.

Читайте про те, хто штрафує українців за відсутність маски і як можна цього уникнути.

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