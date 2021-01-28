Apple захопила майже чверть світового ринку смартфонів

Глава компанії Apple Тім Кук заявив, що за останніми даними, активна база пристроїв Apple становить 1,65 мільярда одиниць. Компанія стала найбільшим продавцем у світі.

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В інтерв'ю Reuters Кук сказав, що продаж значно збільшився в Китаї – на 57%, до 21,31 мільярда доларів.

"У нас було два з трьох найбільш продаваних смартфонів у міських районах Китаю", – сказав Кук.

Дані дослідницької компанії IDC показали, що постачі Apple зросли на 22% – до рекордних 90,1 миллиона телефонів за квартал.

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До речі, нещодавно Apple вперше за чотири роки очолила рейтинг найдорожчих брендів у світі, складений американською консалтинговою компанією Brand Finance.

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Також ми писали, що в 2021 році компанія Apple представить оновлену лінійку своїх продуктів, серед нововведень багато несподіваного для клієнтів компанії.

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