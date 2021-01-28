Русский
$ 28,17
34,12
  1. Економічні новини
  2. Новини бізнесу

Apple захопила майже чверть світового ринку смартфонів

28 січня, 06:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Постачі Apple зросли на 22%

Глава компанії Apple Тім Кук заявив, що за останніми даними, активна база пристроїв Apple становить 1,65 мільярда одиниць. Компанія стала найбільшим продавцем у світі.

Реклама

В інтерв'ю Reuters Кук сказав, що продаж значно збільшився в Китаї – на 57%, до 21,31 мільярда доларів.

"У нас було два з трьох найбільш продаваних смартфонів у міських районах Китаю", – сказав Кук.

Дані дослідницької компанії IDC показали, що постачі Apple зросли на 22% – до рекордних 90,1 миллиона телефонів за квартал.

В тренді
Українців захистять від бандитських методів колекторів: що за закон прийняла Рада

До речі, нещодавно Apple вперше за чотири роки очолила рейтинг найдорожчих брендів у світі, складений американською консалтинговою компанією Brand Finance.

Реклама

Також ми писали, що в 2021 році компанія Apple представить оновлену лінійку своїх продуктів, серед нововведень багато несподіваного для клієнтів компанії.

Раніше повідомляли, що творець месенджера Telegram росіянин Павло Дуров назвав 7 причин, з яких користувачі iPhone мають бути незадоволені політикою App Store.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

iPhone Apple Тім Кук
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Локдаун закінчився: як житимемо із 25 січня
Локдаун закінчився: як житимемо із 25 січняУкраїна
10 найбагатших людей планети заробили на пандемії півтрильйона доларів
10 найбагатших людей планети заробили на пандемії півтрильйона доларівБізнес
В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що придумали у Раді
В Україні хочуть скасувати перенесення робочих днів: що придумали у РадіПолітика
Податки зросли. Що змінилося у 2021 році та які ще нововведення на підході
Податки зросли. Що змінилося у 2021 році та які ще нововведення на підходіЕкономіка
Мовний закон: українці масово скаржаться на обслуговування недержавною мовою
Мовний закон: українці масово скаржаться на обслуговування недержавною мовоюУкраїна
З безробітних українців зроблять айтішників: Кабмін починає експеримент
З безробітних українців зроблять айтішників: Кабмін починає експериментЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти