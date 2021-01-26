Apple знову став найдорожчим брендом у світі: рейтинг

Традиційно більшість позицій у першій десятці списку в технологічних гігантів

Apple вперше за чотири роки очолила рейтинг найдорожчих брендів у світі, складений американською консалтинговою компанією Brand Finance.

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Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому компанією 26 січня.

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Зазначається, що Apple вперше з 2016 року вдалося обігнати Amazon і Google завдяки успішній диверсифікації і набору 87% вартості бренду.

Отже, список топ-10 найдорожчих брендів такий (традиційно більшість з них – технологічні гіганти):

Apple – 263,4 млрд доларів. Amazon – 254,2 млрд. Google – 191,2 млрд. Microsoft – 140,4 млрд. Samsung – 102,6 млрд. Walmart – 93,2 млрд. Facebook – 81,5 млрд. ICBC – 72,8 млрд. Verizon го – 68,9 млрд. WeChat – 67,9 млрд.

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Нагадаємо, що в 2020-му, а також два роки до цього, перше місце в рейтингу найдорожчих брендів світу посідав Amazon.

Раніше ми писали, що засновник і власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск ненадовго очолив список найбагатших людей у світі. Однак незабаром в рейтингу знову сталися перестановки, і його обійшов власник Amazon Джефф Безос.

А ім'я найбагатшої моделі в світі ви можете дізнатися в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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