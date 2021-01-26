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Apple знову став найдорожчим брендом у світі: рейтинг

26 січня, 20:42

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Традиційно більшість позицій у першій десятці списку в технологічних гігантів

Apple вперше за чотири роки очолила рейтинг найдорожчих брендів у світі, складений американською консалтинговою компанією Brand Finance.

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Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому компанією 26 січня.

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Зазначається, що Apple вперше з 2016 року вдалося обігнати Amazon і Google завдяки успішній диверсифікації і набору 87% вартості бренду.

Отже, список топ-10 найдорожчих брендів такий (традиційно більшість з них – технологічні гіганти):

В тренді
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  1. Apple – 263,4 млрд доларів.
  2. Amazon – 254,2 млрд.
  3. Google – 191,2 млрд.
  4. Microsoft – 140,4 млрд.
  5. Samsung – 102,6 млрд.
  6. Walmart – 93,2 млрд.
  7. Facebook – 81,5 млрд.
  8. ICBC – 72,8 млрд.
  9. Verizon го – 68,9 млрд.
  10. WeChat – 67,9 млрд.
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Нагадаємо, що в 2020-му, а також два роки до цього, перше місце в рейтингу найдорожчих брендів світу посідав Amazon.

Раніше ми писали, що засновник і власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск ненадовго очолив список найбагатших людей у світі. Однак незабаром в рейтингу знову сталися перестановки, і його обійшов власник Amazon Джефф Безос.

А ім'я найбагатшої моделі в світі ви можете дізнатися в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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технології рейтинг Apple бренд

Джерело: Сьогодні

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