Apple знову став найдорожчим брендом у світі: рейтинг

Apple вперше за чотири роки очолила рейтинг найдорожчих брендів у світі, складений американською консалтинговою компанією Brand Finance.
Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому компанією 26 січня.
Читайте також: Що показала Apple: найважливіше з останньої в цьому році презентації
Зазначається, що Apple вперше з 2016 року вдалося обігнати Amazon і Google завдяки успішній диверсифікації і набору 87% вартості бренду.
Отже, список топ-10 найдорожчих брендів такий (традиційно більшість з них – технологічні гіганти):
- Apple – 263,4 млрд доларів.
- Amazon – 254,2 млрд.
- Google – 191,2 млрд.
- Microsoft – 140,4 млрд.
- Samsung – 102,6 млрд.
- Walmart – 93,2 млрд.
- Facebook – 81,5 млрд.
- ICBC – 72,8 млрд.
- Verizon го – 68,9 млрд.
- WeChat – 67,9 млрд.
Нагадаємо, що в 2020-му, а також два роки до цього, перше місце в рейтингу найдорожчих брендів світу посідав Amazon.
Раніше ми писали, що засновник і власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск ненадовго очолив список найбагатших людей у світі. Однак незабаром в рейтингу знову сталися перестановки, і його обійшов власник Amazon Джефф Безос.
А ім'я найбагатшої моделі в світі ви можете дізнатися в сюжеті "Сьогодні":
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк