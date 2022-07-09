"Живий" автомобіль за 1000 доларів: як українцям вигідно купити машину на ходу

Розповідаємо, який транспорт українці можуть придбати за невеликі гроші

Українці публікують чимало оголошень з продажем дешевих автомобілів / Фото: Getty Images, olx.ua, Колаж: Сьогодні

Пропозицій купівлі дешевих автомобілів, які ще так би мовити на ходу, чимало. В основному це транспорт марок ВАЗ, Таврія, Москвич чи Opel. Однак використати їх можна на різні види потреб, зокрема і у господарстві чи будівництві.

"Сьогодні" розповість вам, що можна придбати, маючи лише 1000 дол. (орієновно 30 тис. грн).

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Для цього ми скористалися оголошеннями на сайті OLX.ua.

Так, ось такий ВАЗ 2106 1992 року на газові з двигуном 1,5 см куб. та з пробігом 100 тис. км продають за 24 тис. грн. Як зазначає автор оголошення, автомобіль в хорошому стані, не гнилий, все працює, а його розхід пального — 8-10 л. на 100 км.

Автомобіль на продаж / Фото: olx.ua

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А ось приклад авто марки Опель омега 1988 року випуску з обʼємом двигуна 2,0, на бензині з пробігом 231,2 тис. км. Автор оголошення зазначає, що авто на повному ходу, кузов цілий, не гнилий. Вартість — 860 дол. (трохи більше 25 тис. грн).

Автомобіль на продаж / Фото: olx.ua

Така Таврія 1997 року випуску з пробігом 130 тис. км на газі та бензині вартуватиме 30 тис. грн. В оголошенні вказано, що резина нова на літо та зиму, кузов в хорошому стані, пофарбований. Розхід автомобіля — 6 л. на 100 км.

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Автомобіль на продаж / Фото: olx.ua

Форд Сіерра 1987 року на бензині з обʼємом двигуна 2,0 та пробігом 300 тис. км вартуватиме 1000 дол.

Автомобіль на продаж / Фото: olx.ua

Ось такий Volkswagen golf 3 продають за ціною 900 дол. (27 тис. грн орієнтовно). Однак цей автомобіль нерозмитнений. Зауважимо, що він 1999 року випуску, з пробігом 290 тис. км, на газові та бензині, з двигуном 1,8 та розходом пального 8 л. на 100 км.

Автомобіль на продаж / Фото: olx.ua

Митні платежі повернули

Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня. 30 червня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Зауважимо, що законопроєкт №7418 передбачає відновлення оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи; а також для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Попередньо депутати підтримали його одразу в двох читаннях 234 голосами.

Нагадаємо, що за час дії закону в Україну без сплати мита й акцизу ввезли понад 119 тис. авто, через що бюджет недоотримав 13 млрд грн.

Раніше ми розповідали, яку безкоштовну послугу пропонує МВС для водіїв.