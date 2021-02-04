Чекаємо Apple Car? Apple об'єднується з Hyundai-Kia заради свого першого електромобіля

Apple близька до завершення угоди з Hyundai-Kia. Якщо це станеться, електромобіль Apple Car збиратимуть на заводі Kia в Вест-Пойнті, штат Джорджія, США. Операцію оцінюють в 3,6 мільярда доларів.
Про можливу операцію повідомив CNBC з посиланням на власні джерела.
За їхніми даними, масове виробництво Apple Car планують запустити в 2024 році. Після появи цієї інформації акції Apple виросли більш ніж на 2%.
Представники Apple і Hyundai-Kia відмовилися від коментарів.
При цьому на ринку допускають, що в кінцевому підсумку Apple може стати партнером і будь-якої іншої автовиробника.
"Сумніваюся, що Hyundai-Kia – єдиний автовиробник, з яким Apple може укласти угоду, може бути хтось ще", – зазначає анонімне джерело видання.
Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Ілон Маск намагався продати Tesla Тіму Куку, але той відмовився.
До речі, сама Tesla теж готує новий проєкт. Компанія обіцяє створити для Європи новий електрокросовер. Уже з'явилися офіційні тизери автомобіля:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк