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Чекаємо Apple Car? Apple об'єднується з Hyundai-Kia заради свого першого електромобіля

4 лютого, 14:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Джерела на ринку оцінили можливу угоду в 3,6 млрд доларів

Apple близька до завершення угоди з Hyundai-Kia. Якщо це станеться, електромобіль Apple Car збиратимуть на заводі Kia в Вест-Пойнті, штат Джорджія, США. Операцію оцінюють в 3,6 мільярда доларів.

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Про можливу операцію повідомив CNBC з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, масове виробництво Apple Car планують запустити в 2024 році. Після появи цієї інформації акції Apple виросли більш ніж на 2%.

Представники Apple і Hyundai-Kia відмовилися від коментарів.

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При цьому на ринку допускають, що в кінцевому підсумку Apple може стати партнером і будь-якої іншої автовиробника.

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"Сумніваюся, що Hyundai-Kia – єдиний автовиробник, з яким Apple може укласти угоду, може бути хтось ще", – зазначає анонімне джерело видання.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Ілон Маск намагався продати Tesla Тіму Куку, але той відмовився.

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До речі, сама Tesla теж готує новий проєкт. Компанія обіцяє створити для Європи новий електрокросовер. Уже з'явилися офіційні тизери автомобіля:

Відео: Toyota

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