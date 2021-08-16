ЗАЗ почне випускати автобуси під маркою Mercedes

Запорізький автозавод зможе продавати модель А09 з логотипом німецької компанії

/ Фото: 061.ua, REUTERS/Arnd Wiegmann

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) запланував запуск серійного виробництва автобусів під брендом Mercedes на 2022 рік. Йдеться про українську розробку ЗАЗ А09, яку спроєктували на заводі, врахувавши рекомендації Mercedes "для виробників автобусів із використанням двигуна, коробки передач і задньої підвіски Mercedes". В результаті автобус зможе випускатися з логотипом німецької компанії.

Реклама

Про це повідомили в корпорації "УкрАВТО", до складу якої входить ЗАЗ, передає Радіо Свобода. Перша дослідно-промислова партія машин буде випущена у вересні 2021 року.

"Виконання рекомендацій дозволяє після проходження аудиту конструкції і виробництва отримати дозвіл на установку логотипу Mercedes на вироблений автобус", – пояснили в "УкрАВТО".

Поки що модель планують випускати тільки для внутрішнього ринку України. Але в перспективі можливий експорт автобуса в країни, де діють екологічні стандарти Євро-5.

Яким буде автобус

А09 проходить випробування / Фото: 061.ua

Автобус А09 розрахований на 36 пасажирів;

довжина автобуса – 9 метрів;

призначений для міжміських перевезень;

оснащується шасі і двигуном Mercedes-Benz 4D34i робочим об'ємом 3,9 л і обертовим моментом в 520 Нм;

силовий агрегат відповідає екологічним нормам Євро-5.

Запорізький автомобілебудівний завод – найбільший виробник автомобілів в Україні, має повний цикл виробництва легкових автомобілів, що включає штампування, зварювання, фарбування, обладнання кузова і складання автомобіля. Датою заснування підприємства вважається 1863 рік.

Реклама

Нагадаємо, виробництво легкових автомобілів в Запоріжжі було припинено з 2018 року. На сьогодні однак ЗАЗ випускає сім легкових автомобілів на годину. До кінця 2021 року завод планує випустити 6000-6500 автомобілів і 160 автобусів.

При цьому там починали випуск корейських тракторів LS Mtron.

А в 2020 році ЗАЗ зібрався продавати автобуси в Європу.

Про що ще говорять в Україні та світі 16 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":