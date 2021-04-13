Затишшя перед бурею. Чому АЗС підвищать ціну дизпалива й автогазу

Формувати антикризовий штаб потрібно вже зараз, а не чекати, коли почнуться серйозні проблеми

Поки українські трейдери знижують ціну бензину, вартість дизпалива і автогазу на АЗС може піти в рістчерез те, що попит на них перевищуватиме пропозицію. Експерти прогнозують, що ціни цього тижня ще будуть стабільними, але зазначають, що це – затишшя перед бурею.

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Директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн упевнений, що український ринок у травні відчуватиме серйозний дефіцит ресурсу, попри те, що поки пального досить, і ціни на нього знизилися:

"Недавно підписаний меморандум між Кабміном і трейдерами геть не передбачає регулювання ринкових цін. Головне, що він передбачає – це щотижневі консультації з поточних питань ринку. Створювати антикризовий штаб треба вже сьогодні. Якщо є можливість, треба привезти більше палива у квітні, коли навантаження на порти буде меншим, аніж у піковому травні. Є хороший шанс підготуватися до цього шторму, а не, як зазвичай, потім гасити пожежу".

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Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн також каже, що до кінця тижня ціни на газ не зміняться, але до травня очікує їхнього підвищення:

"Маємо шанси пройти квітень без цінових сплесків, проте травень, швидше за все, ознаменується дефіцитом. Ймовірно, що обсяги "Роснефти" так і не приїдуть, а ресурс ключових постачальників – білоруських заводів і виробництва українського газовидобування – вже зрозуміло, що скоротиться внаслідок ремонтів. У цих умовах уникнути дефіциту і зростання цін на газ може не вийти".

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Україні почалися перебої з бензином, і розбирався куди зникло паливо з АЗС.

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Також повідомлялося, що Антимонопольний комітет наклав штраф у 4,7 млрд грн на одного з найбільших українських трейдерів за завищені ціни на пальне. Детальніше дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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