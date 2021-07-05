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Заправки Glusco відновили продажу бензину, але протрималися лише кілька годин

5 липня 2021 13:36

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мережа повернулася до повноцінного роботу після 115 днів простою. Правда, бензин продавався всього протягом 11 годин

На Glusco продавали бензин. Але недовго

На Glusco продавали бензин. Але недовго / Фото: AFP, Glusco

Мережа автозаправних станцій Glusco опівночі 5 липня відновила продаж бензину і дизельного палива після 115-денної паузи, що виникла через проблеми з законом. В 11 ранку того ж дня заправки Glusco знову припинили продавати бензин і дизель – торгівля йде тільки зрідженим газом і товарами з пристанційних магазинів.

Як повідомив профільному виданню Encorr топ-менеджер мережі (побажав залишитися невідомим), продажу вдалося відновити "після врегулювання в судовому порядку".

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Чому в такому разі робота заправок знову зупинилося, залишається загадкою. А сайт компанії не працює з вечора.

До речі, на станціях навіть вранці була закрита фірмова символіка Glusco.

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"Не виключено, що відновлення роботи пов'язано зі швидким завершенням процесу зміни власника мережі", – припустив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Нагадаємо, заправки Glusco незабаром будуть продані азербайджанської національної компанії Socar. Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу російської компанії "Роснефть", який в 2016 році викупив трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. Мережа налічує 126 АЗС і шість нафтобаз.

11 березня СБУ спільно з фіскальною службою блокували роботу компанії. В СБУ повідомили, що масштабні обшуки на об'єктах компанії пов'язані з організацією незаконного ввезення в Україну палива, в тому числі з Росії.

Це сталося після того, як Рада національної безпеки і оборони України ввів санкції проти Віктора Медведчука, якого пов'язують з власниками нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс". По ньому надходило дизельне паливо в Україну.

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