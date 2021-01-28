Заправити авто стане ще дорожче: скільки заплатимо за літр бензину та дизеля

Ціни піднімуться майже у всіх роздрібних мережах, прогнозує експерт

В Україні продовжиться здорожчання автомобільного палива:

бензин А-95 буде коштувати до початку лютого 25,5-27 грн/л;

бензин А-92 – 24,5-26 грн;

дизпаливо – 25-26,5 грн.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Ближче до вихідних варто очікувати зростання цін у більшості роздрібних мереж приблизно на гривню за літр, крім найвідоміших брендів. Але не факт, що це підвищення буде останнім", – відзначає експерт.

Детальніше про ситуацію з цінами на АЗС читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі "Паливний ринок "прорвало": ціни на бензин різко виросли".

Нагадаємо, паливна складова також впливає на зростання цін на товари і послуги і вартість проїзду:

Відео: Сьогодні

Також повідомлялося, що січневе подорожчання бензину і дизеля викликано зростанням цін на нафту. Паливо, яким торгують на АЗС, тепер проведена з дорожчої сировини.

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