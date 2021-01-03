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Всупереч коронакризі: Tesla встановила новий рекорд з продажів

3 січня, 18:26

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Електрокари Ілона Маска продавалися на третину успішніше, аніж роком раніше

За минулий 2020 рік компанія Tesla продала 499 550 електрокарів, тобто на 36% більше, ніж у 2019-му. Отже, компанія встановила новий рекорд продажів, але не досягла півмільйонного показника, встановленого її засновником Ілона Маском.

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Про це йдеться в щорічному звіті, який був опублікований пресслужбою компанії 2 січня.

При цьому з січня по грудень було вироблено 509 737 машин Tesla (на 40% більше, ніж роком раніше).

Зазначається, що основну частку продажів склали Model 3 і Y, 442 511 одиниць яких були доставлені власникам за рік. Model S і X вдалося продати 57 039 одиниць.

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При цьому в четвертому кварталі компанія доставила 180 570 автомобілів. Як пише Financial Times, це на 6 тисяч більше, аніж розраховували аналітики.

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Нагадаємо, що в грудні акції Tesla виросли до 641 долара, а капіталізація компанії перевалила за 600 млрд доларів. Ілон Маск при цьому посів друге місце в списку найбагатших людей планети.

Також, як ми вже писали, Маск зізнався в тому, що пропонував генеральному директору Apple Тіму Куку купити Tesla за одну десяту частину від поточної вартості компанії.

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автомобілі продажі Tesla
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