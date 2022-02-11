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В Україні запустять розмитнення авто у "Дії": коли запрацює послуга

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 лютого, 10:44
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Технічна база для запуску функції вже готова
Розмитнення авто стане доступне в Дії
Розмитнення авто стане доступне в Дії / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні збираються запустити функцію дистанційного розмитнення автомобілів у додатку "Дія". Користуватися новою функцією орієнтовно можна буде вже наприкінці цього року.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, технічна основа для запуску дистанційного розмитнення автомобілів вже готова.

"За це питання відповідають Мінфін і Верховна Рада щодо зміни законів. Мінцифри відповідає за технічну частину впровадження послуги. Технічно ми вже до цього готуємося і вирішимо питання за будь-яких обставин, сподіваюся до кінця року. Очікуємо на колег правової основи", – зазначив Федоров.

Кінець пільгового розмитнення

9 лютого в Україні було завершено останній етап пільгового розмитнення авто на європейських номерах цього разу для учасників АТО/ООС.

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Тож тепер абсолютно всі машини, які ввозили до нашої країни під час дії режиму тимчасового ввезення або транзиту, але досі не були розмитнені за правилами, вважаються такими, які порушують законодавство.

На їх власників чекає ціла система штрафів, можлива навіть конфіскація машини.

Дороге розмитнення

Розмитнити авто з Європи та Кореї українцю зараз обходиться дуже дорого. Вся справа в тому, що з січня 2022 року такі автомобілі оцінюються за спецкаталогом, де вказана середня вартість кожної машини.

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Націнка становить щонайменше 20% і саме ціна, зазначена у спеціальному каталозі, відіграє головну роль формуванні кінцевої суми.

"Сьогодні" також писали, які електромобілі подобаються українцям.

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