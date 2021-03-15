В Україні посилюють покарання за порушення ПДР: наскільки зростуть штрафи

Посилення покарання торкнеться не тільки автомобілістів, але і пішоходів

У Міністерстві внутрішніх справ розкрили деталі нового закону про посилення покарання за порушення Правил дорожнього руху.

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Нововведення на брифінгу представив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Їзда в нетверезому вигляді

водіння в стані алкогольного сп'яніння – штраф 17 000 грн і позбавлення прав на 1 рік (було 10 200 і позбавлення прав на 1 рік);

другий раз протягом року – штраф 34 000 або адмінарешт на 10 діб, позбавлення прав на 3 роки з оплатним вилученням авто або без такого (було 20 400 грн і позбавлення прав на 3 роки);

втретє протягом року – штраф 51 000 грн або адмінарешт на 15 діб, позбавлення прав на 10 років, конфіскація авто (було 40 800 і позбавлення прав на 10 років).

ДТП в стані алкогольного сп'яніння з потерпілими

тілесні ушкодження середньої тяжкості – від 3 років в'язниці, позбавлення прав на 3-5 років;

тяжкі тілесні ушкодження – 3-8 років в'язниці, позбавлення прав на 5-8 років;

смерть потерпілого – 5-10 років в'язниці, позбавлення прав на 5-10 років;

загибель кількох людей – 7-12 років в'язниці, позбавлення прав на 7-10 років.

інші порушення

перевищення швидкості на 20-50 км / год – штраф 340 грн (було 255 грн);

перевищення швидкості більш ніж на 50 км / год – штраф 1700 грн (було 510 грн);

невикористання ременів безпеки і мотошоломів – штраф 510 грн (було 51 грн);

брудні, неосвітлені, встановлені з порушеннями номерні знаки – штраф 850 грн (було 170 грн);

повторне порушення щодо номерних знаків – штраф 1700 грн (було 255 грн).

ДТП

залишення місця ДТП – штраф 3400 грн, або позбавлення прав на 1-2 роки, або адмінарешт на 10-15 діб (було 255 грн, або громадські роботи 30-40 годин, або адмінарешт на 10-15 діб);

створення аварійної обстановки – штраф 1445 грн або позбавлення прав на 6-12 місяців (було 680 грн або позбавлення прав на 6-12 місяців).

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Водійське посвідчення

Посвідчення водій зобов'язаний пред'явити так, щоб поліцейський зміг прочитати дані.

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відмова пред'явити посвідчення в тикий спосіб, щоб поліцейський міг зафіксувати дані, відсутність посвідчення – штраф 425 грн (було 425 грн);

керування транспортним засобом особою, яка не має права на це, передача керування транспортним засобом такій особі – штраф 3400 грн (було 510 грн);

керування транспортним засобом особою, позбавленою водійських прав – штраф 20 400 грн (було 510 грн);

повторне порушення щодо керування транспортним засобом особою, позбавленою водійських прав – штраф 40 800 і позбавлення прав на 5-7 років, а також оплатне вилучення авто або без такого (раніше покарання не передбачалося).

Покарання за порушення для пішоходів і велосипедистів

перехід дороги в невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора – штраф 255 грн (було 51 грн);

порушення правил велосипедистом – штраф 340 грн (було 85 грн);

порушення правил пішоходом або велосипедистом в стані алкогольного сп'яніння – штраф 680 грн (було 136 грн);

повторне порушення пішоходом або велосипедистом 850 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин (було 170 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин).

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Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в минулому році в Україні в ДТП загинули понад 3,5 тисячі людей.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху" № 1231-IX 12 березня. Він вступає в силу в 00:00 17 березня.

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