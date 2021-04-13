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В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?

13 квітня, 09:41

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Деякі заправки відмовляються продавати бензин у роздріб. Ми дізналися у експертів, з чим це пов'язано

В окремих мережах АЗС в Україні почалися перебої з продажем бензину в роздріб, незважаючи на те, що загалом ціни на пальне знижуються. Опитані сайтом "Сьогодні" експерти пояснили: це опосередковано пов'язано з домовленостями Кабміну і головних трейдерів ринку пального. Є дві версії про те, який саме цей зв'язок:

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Перша версія: продавці незадоволені зафіксованою в меморандумі максимальною ціною в 30 грн за літр і вирішили взагалі поки що не продавати пальне або відпускають його обмеженими партіями.

Друга версія: через податкові перевірки правильності сплати податків (це теж результат меморандуму) деякі легальні мережі тимчасово призупинили роботу своїх нафтобаз, щоб привести до ладу документацію.

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"Відвантаження пального в роздріб з таких нафтобаз на час припинилося, тому бензин на АЗС продають тільки за безготівковим розрахунком і тільки юрособам. Але скоро продажі за готівку відновляться", – вважає заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація підписали меморандум, згідно з яким вартість бензину на АЗС не повинна перевищувати 30 гривень. В уряді вже заявили, що це дозволило знизити ціни на пальне в середньому на 20 копійок за перші дні квітня. Але опитані кореспондентами "Сьогодні" водії запевняють, що жодного зниження цін не помітили:

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бензин АЗС Меморандум перебої Кабінет міністрів Геннадій Рябцев пальне топливные баки

Джерело: Сьогодні

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