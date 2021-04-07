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У березні українці стали активніше купувати евробляхи. ТОП-5 марок легковиків

7 квітня, 19:45

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За перший квартал 2021 українська прописку отримали 87,7 тис. легковиків з пробігом

У березні 2021 в Україні було зареєстровано 34,8 тис. вживаних легкових автомобілів з-за кордону. Це на 87% більше, аніж роком раніше і на 27% більше, аніж у лютому-2021.

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Про це повідомляє спеціалізоване видання UkrAutoprom.

У березні розмитнені авто з пробігом охопили понад 79% первинного ринку легковиків.

Найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen. За місяць 5,7 тис. авто цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських.

На другому місці — Ford. У березні було зареєстровано 3,2 тис. легковиків цієї марки.

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Третьою за популярністю стала Renault з результатом 2,9 тис. машин.

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Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх обрали майже 2,8 тис. автомобілістів.

Замикає п'ятірку лідерів Hyundai, в заліку якого 2,4 тис. українських номерів.

Всього за перший квартал 2021 українська прописку отримали 87,7 тис. легкових авто з пробігом, це на 10% більше, ніж роком раніше і в чотири рази більше кількості проданих в країні нових авто за той же період.

Нагадаємо, в березні 2021 ринок нових авто в Україні зріс на 40 відсотків і склав 9 тисяч реєстрацій.

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Також повідомлялося, що рівно через рік Ford припинить виробництво представницького седана Mondeo/Fusion, наростивши продажі кросоверів і позашляховиків.

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