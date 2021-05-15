У Німеччині вухаті "Запорожці" продають дорожче за раритетні Maserati

ЗАЗ-698 в ідеальному стані цілком реально продати за 8-10 тисяч євро

Вухастий "Запорожець" ЗАЗ-698

У розпещеній суперсучасними автомобілями Німеччині несподівано полюбили старовинні вироби радянського автопрому. Адже те, що для нас – сумна рутина і повсякденність, для них – родзинка і раритет, який стоїть чималих грошей.

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Про один такий випадок повідомляє видання ТопЖир.

Як виявилося, вінтажні "вухаті" ЗАЗ-698 в ідеальному стані в Німеччині йдуть з рук за ціною від 5 тисяч євро. Зустрічаються екземпляри і за 8-10 тисяч. Хоча, треба сказати, що в більшості випадків раритетні радянські авто користуються популярністю серед емігрантів з країн колишнього СРСР.

Наприклад, на одному з майданчиків з продажу авто виставили "вухатий" ЗАЗ 1977 року випуску, обладнаний двигуном в 1,2 л на 39 "конячок", який мав пробіг у 57500 км. Господар просив за нього 7990 євро (близько 9700 доларів).

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Найцікавіше, що за меншу суму в Європі продають ретро Maserati в колекційному стані – 6500 євро (близько 7900 доларів). При цьому ціна вказана брутто (тобто з ПДВ).

Нагадаємо, що недавно в Миколаєві за 10 тисяч доларів продали ЗАЗ-968 "Запорожець" в ідеальному стані – за 45 років він мав всього 460 кілометрів пробігу.