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У Чехії Skoda буде виготовляти дешеві моделі Volkswagen

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
19 жовтня, 16:58
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До завдань чеської компанії буде входити не тільки випуск авто, а й подальший розвиток бюджетної платформи
Бюджетні авто будують для країн, які розвиваються
Бюджетні авто будують для країн, які розвиваються / Фото: Колаж: Сьогодні

Чеська автокомпанія Skoda, що входить в концерн Volkswagen Group, розроблятиме бюджетні моделі MQB-A0.

Про це повідомляє "Укравтопром".

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Платформа MQB-A0 лежить в основі Volkswagen Polo і T-Cross, Audi A1 Sportback, Seat Arona і Ibiza, а також Fabia, Kamiq і Scala від Skoda. Також на ній будують автомобілі Skoda Kushaq і Volkswagen Taigun. Ці авто будують для країн, які розвиваються.

До завдань чеської компанії буде входити не тільки випуск авто, а й подальший розвиток бюджетної платформи. Крім того, передача Skoda контролю над MQB-A0 – важливий крок по використанню чеської фірми в якості провідного бренду на ринках, що розвиваються.

У компанії провели незалежне дослідження, виявилося, що поставки автомобілів з ДВС виростуть на 58% до 7,5 мільйона на цих територіях протягом наступних 10 років.

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Раніше ми повідомляли, що на українських заводах, у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. У порівнянні з минулим місяцем, випуск автотранспорту зріс на 64%.

Нагадаємо як рахувати акциз на розмитнення "євроблях" за новими пільговими правилам. У більшості випадків вартість розмитнення становить близько 1000-1200 євро.

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