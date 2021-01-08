Україну "залили" білоруським бензином: підсумки 2020 року

Частка Білорусі в поставках бензинів зросла до 78%, але це не надовго

Україна за 2020 рік імпортувала 1,1 млн тонн бензину. Це на 5,5% більше, ніж в 2019 році. При цьому поставки з Білорусі зросли аж на 23,7%, а ось з Литви – впали на третину ( "мінус" 28,4%).

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Про це повідомило профільне видання enkorr з посиланням на дані "Консалтингової групи" А-95 ".

Тепер частка Білорусі в поставках бензинів в Україні становить 78%. Роком раніше було 67%.

Найбільші обсяги поставок білоруського ресурсу спостерігалися влітку: в червні було імпортовано 97 тисяч тонн, в липні – 92 тисячі тонн, в серпні – 89,4 тисяч тонн. А в інші місяці імпорт з Білорусі коливався в межах 45-75 тис. тонн.

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Аналітики "А-95" відзначають, що зростання частки білоруських бензинів і зниження ресурсу з Литви в Україні обумовлений продажем бензинів "Білоруською нафтовою компанією" в портфелі з дизельним паливом за терм-контрактами на 2020 рік. Однак вже за довгостроковими контрактами на 2021 рік трейдери або відмовилися від такого портфельного пропозиції, або скоротили обсяги бензинів в пакеті c дизельним паливом на користь покупки ресурсу на спотовому ринку.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада може змінити ціни на паливо в Україні, переглянувши акцизний збір. Цей збір стягується з бензину, дизельного палива і скрапленого автомобільного газу. І нинішня спроба парламентарів зробити привізна паливо дорожче – не перша. Детальніше дивіться в сюжеті:

При цьому президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що в Україні вирішили проблему нелегальних заправок.

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