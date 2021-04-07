Українські заправки опустили ціни на бензин: у чому причина

За останній тиждень середні ціни на бензин в Україні показали зниження, а дизель і автогаз, за якими передрікають дефіцит, залишилися на тому ж ціновому рівні. Так, з 30 березня по 7 квітня:

А-95 подешевшав на 1,57% до 28,59 грн,

А-92 – на 1,07%, до 27,73 грн;

А-95 преміум – на 0,73%, до 30,15 грн;

ДТ – 28,27 грн;

автогаз – 15,77 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомив аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак. Головна причина зниження цін – домовленість Кабміну з учасниками ринку, уточнив експерт.

"Відбулося свідома коригування усіма учасниками ринку в рамках підготовки меморандуму між представниками АЗС і Кабміном. Згідно статистичних даних всі мережеві оператори України з 2 по 5 квітня знизили ціни на бензин. Меморандум передбачає, що ціни на будь-які марки нафтопродуктів в квітні будуть нижче 30 грн/л. Перевищення цього рівня можливе лише в разі різкої зміни кон'юнктури світового ринку. Тобто з прогнозів і очікувань, які ми можемо формувати на майбутній місяць, – жадібність кожного окремого бізнес-юніта. При бажанні отримати більшу вигоду вони мають право підтягувати ціни до верхньої планки", – пояснив Орищак.

При цьому опитування, які провели новини "Сьогодні", показало: українські водії не помітили зниження цін на бензин:

Відео: Сьогодні

Орищак вважає, що у травні вартість бензину може зрости, якщо ціни на нафту підскочать до 75 доларів за барель. Однак у квітні ціни на українських АЗС залишаться помірно стабільними, говорить Орищак.

Нагадаємо, 30 березня Антимонопольний комітет на 4,7 млрд грн про штрафував найбільшу мережу АЗС України, що входять до групи "Приват", за антиконкурентні дії при встановленні цін на пальне.

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