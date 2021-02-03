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Українці стали активніше купувати авто для бізнесу: ТОП-5 марок

3 лютого, 14:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Локдаун не завадив зростанню попиту на комерційні автомобілі

Ринок комерційних авто, до якого відносяться вантажівки, мікроавтобуси та інші спеціалізовані машини, виріс на початку 2021 року, не зважаючи на локдаун з 8 по 24 січня. За місяць український автопарк поповнив 901 такий автомобіль – на 6% більше, ніж у той же період минулого року.

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Про це повідомили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".

ТОП-5 популярних брендів нових комерційних авто в січні:

  1. Renault – 202 реалізованих автомобіля (+ 36% в порівнянні з минулим роком).
  2. Peugeot – 97 автомобілів (+ 8%)
  3. Fiat – 90 автомобілів (-36%).
  4. МАЗ – 89 автомобілів (+ 22%).
  5. Ford – 84 автомобіля (без змін).

Цікаво, що продажі легкових автомобілів в січні обвалилися. Це сталося через повсюдне закриття автосалонів згідно з вимогами локдауну.

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Нагадаємо, за весь 2020 рік українці придбали на 3% менше автомобілів, ніж роком раніше, а саме 85,5 тис.

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А про те, як захистити своє авто від викрадення, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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