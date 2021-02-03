Українці стали активніше купувати авто для бізнесу: ТОП-5 марок

Ринок комерційних авто, до якого відносяться вантажівки, мікроавтобуси та інші спеціалізовані машини, виріс на початку 2021 року, не зважаючи на локдаун з 8 по 24 січня. За місяць український автопарк поповнив 901 такий автомобіль – на 6% більше, ніж у той же період минулого року.
Про це повідомили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".
ТОП-5 популярних брендів нових комерційних авто в січні:
- Renault – 202 реалізованих автомобіля (+ 36% в порівнянні з минулим роком).
- Peugeot – 97 автомобілів (+ 8%)
- Fiat – 90 автомобілів (-36%).
- МАЗ – 89 автомобілів (+ 22%).
- Ford – 84 автомобіля (без змін).
Цікаво, що продажі легкових автомобілів в січні обвалилися. Це сталося через повсюдне закриття автосалонів згідно з вимогами локдауну.
Нагадаємо, за весь 2020 рік українці придбали на 3% менше автомобілів, ніж роком раніше, а саме 85,5 тис.
А про те, як захистити своє авто від викрадення, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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