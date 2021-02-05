Українці пересідають на вживані авто

Вісім з десяти легкових авто, які ставлять на облік, – це секонд-хенд

В Україні знову зросла частка б/в автомобілів серед машин, які пройшли першу реєстрацію. У січні на українські номери перейшли 25,6 тис. імпортних машин з пробігом. Це в 4,5 більше, ніж реєстрацій нових авто за січень.

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В результаті імпортний секонд-хенд охопив 82% первинного ринку "легковиків". Тобто 8 з 10 автомобілів, що реєструються в Україні, – старі.

Про це повідомили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".

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При цьому автомобілі старше 10 років склали 45% вживаних авто. Ще третина реєстрацій б/в машин припала на моделі 6-10-річної давності.

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А найпопулярнішим на ринку імпортного секонд-хенду став Renault Megane. Купити або продати такої моделі зареєстрували 1 577 українців.

Нагадаємо, раніше аналітики підрахували, що українці стали активніше купувати авто для бізнесу. Попит на вантажівки, мікроавтобуси та інші спеціалізовані машини виріс на початку 2021 року, навіть незважаючи на локдаун.

А про те, як захистити своє авто від викрадення, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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