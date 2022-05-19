Українці почали масово скуповувати авто: які обирають найбільше

З початку воєнного стану в Україні попит на різні автомобілі зріс майже на 40%

На які автомобілі виріс попит під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану очікувалося, що попит на авто впаде. В країні складна економічна ситуація, до того ж виникла криза пального, і ціни на бензин зросли.

Однак, як повідомляють аналітики OLX, кількість пошукових запитів "авто" після 24 лютого зросла на 37% і становить близько 193 млн запитів у категорії. Тож який транспорт потрібен українцям?

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Почали шукати те, чого раніше не шукали взагалі

Дослідження показують, що важливою стала швидкість купівлі транспорту. Запит "терміново" зріс на сайті у 5 разів.

Також українці активніше почали шукати авто за кордоном. Аналітики відзначають, що у порівнянні з березнем 2021 року, у березні цього року кількість пошукових запитів у категорії "Автомобілі з Польщі" зросло на 13%. І це було ще до підписання закону про "нульове" розмитнення.

"Цікаво, що переважають пошукові запити, які відповідають потребам ЗСУ та волонтерів: "позашляховик", "бус", "мінівен", "гольф 4". Таких авто у березні минулого року не шукали взагалі", – йдеться у повідомленні.

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Також по Україні зараз є така статистика:

ключове слово "спринтер" у 2022 році шукали на 50% частіше;

"рено трафік" вдвічі частіше;

водночас BMW усе ще залишається в топі позицій, але попит впав на 45%.

Важливо, що на авторинку найактивнішими покупцями зараз є волонтери, благодійники та громадські організації. Вони переважно купують авто для потреб армії та гуманітарних перевезень.

На які автомобілі в Україні може виникнути дефіцит

Раніше "Сьогодні" писали, що після того, як на АЗС зник бензин, продажі електромобілів різко зросли. Однак до нестачі електрокарів може призвести не лише ситуація з нестачею пального.

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Морські порти з початку вторгнення РФ заблоковані. Вони були основним каналом для завезення електрокарів. На складах в Україні запасів майже не залишилось. А завозити авто альтернативними шляхами дуже дорого.

До того ж у деяких компаній запаси на складах не просто скінчилися. Багато з них постраждали від бойових дій. Все це й призводить до того, що попит на електромобілі може бути незадоволений.

Ми розповідали також, що українські АЗС почали укладати перші угоди на постачання пального за нерегульованими цінами. Читайте, яку вартість пального пропонують у цих угодах.

"Сьогодні" також писали про те, що дефіцит бензину в Україні зачепив усю Європу. Експерт розповів "Сьогодні", як нестача бензину в Україні змусить світ перебудувати всю логістичну систему.