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Українці масово завозять авто з Європи: які марки купують найбільше

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 09:03
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Розповідаємо, яких авто і за якою ціною українці ввезли найбільше з квітня по травень
Які авто українці ввозять з ЄС
Які авто українці ввозять з ЄС / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

З квітня в Україні діє закон який звільняє від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, а також інші транспортні засоби.

Власне, з моменту, коли стало можливо безкоштовно розмитнити транспорт з Європи, українці ввезли майже 95 тис. автомобілів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Яких авто ввозять найбільше

За даними нардепа, з 9 квітня по 19 травня, українці ввезли 94 420 автомобілів з Європи. Середній рік випуску цих транспортних засобів – 2008. І загальна сума пільг податків і мита складає 10,5 млрд грн.

Щодо того, які саме марки і моделі ввозять з ЄС, дані такі:

  • VOLKSWAGEN PASSAT – 5654 шт.;
  • VOLKSWAGEN GOLF – 4542 шт.;
  • SKODA OCTAVIA – 3483 шт.;
  • AUDI A6 – 2414 шт.;
  • VOLKSWAGEN TOURAN – 2309 шт.;
  • RENAULT MEGANE – 2302 шт.;
  • AUDI A4 – 2282 шт.;
  • OPEL ZAFIRA – 2088 шт.;
  • FORD FOCUS – 1863 шт.;
  • OPEL ASTRA – 1782 шт.

Середня ціна ввезеного автомобіля – 4 632 доларів (136 925 грн).

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А от найдорожчі авто, які ввезли за цей період, коштували по 290 000 доларів (8 572 652 грн). Це були два MERCEDES-BENZ G500.

Також за великою ціною завозили і такі моделі:

  • MERCEDES-BENZ G 63 – 248 000 дол. (7 331 095 грн);
  • FERRARI ROMA – 221 000 дол. (6 532 952 грн);
  • MCLAREN 570S SPIDER – 186 000 дол. (5 498 321 грн);
  • TOYOTA LAND CRUISER 200 – 177 000 дол. (5 232 273 грн).

Загалом авто ціною понад 100 000 доларів ввезли всього 44 штуки. Найбільше – 40 415 машин – ввезли за ціною від 2 000 до 5 000 доларів.

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Також на цій інфографіці видно, який рік випуску авто найпопулярніший серед ввезених.

Штрафи повертаються

Раніше ми писали, що з 16 травня відновилася робота частини WIM-комплексів ("зважування у русі"), однак штрафи на водіїв не накладалися. А з 23 травня за порушення габаритно-вагових норм почали штрафувати.

Відтепер якщо вантаж фури буде більшим від норми, штрафи накладатимуть за такою схемою:

  • якщо на 5-10% більше встановленої норми – 8 500 грн;
  • 10-20% – 17 000 грн;
  • 20-30% – 34 000 грн;
  • понад 30% – 51 000 грн.

Якщо вагові або габаритні параметри транспортних засобів перевищують норму, то в деяких випадках можна отримати спецдозвіл. За документом можна звернутися до одної з цих установ:

  • Центр надання адміністративних послуг;
  • відділ безпеки дорожнього руху управління Патрульної поліції;
  • представництво Укравтодору.

Також "Сьогодні" розповідали, що з початку воєнного стану в Україні попит на різні автомобілі зріс майже на 40%.

Найбільше зараз шукають те, що відповідає потребам ЗСУ та волонтерів. Власне, найактивнішими покупцями зараз є волонтери, благодійники та громадські організації. Вони переважно купують авто для потреб армії та гуманітарних перевезень.

Ми писали і про те, де в Україні продають пальне за космічними цінами, і яка помилка сталася на одній із заправок WOG, і кому тепер виплатять компенсації.

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