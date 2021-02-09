На українців чекає чергове подорожчання автогазу та бензину

Як зростуть ціни на заправках за тиждень, розповіли експерти

Автомобільне пальне в Україні продовжить дорожчати, оскільки ціна на нафту злетіла до 60 доларів за барель. Ціни на бензин і дизель в опті вже виросли на 40 коп./л, але все ще відповідні до нафти по 53-55 доларів. А це значить, що найближчого тижня бензин подорожчає ще на 22-24 коп./л.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" озвучив директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Автогаз цього тижня теж подорожчає. Зростання складе 75-80 коп./л, тобто в середньому ціна підніметься майже до 15 грн/л, підрахував аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

"На ринку вже відчувається дефіцит ресурсу, ціна в опті підвищилася до 13,8 грн/л. Тому потенціал зростання в роздробі – до 16 грн/л", – пояснив Артем Куюн.

Детальніше про те, що відбувається з цінами на АЗС, читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі "Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть рости".

Нагадаємо, українські водії вже підрахували, як для них подорожчала заправка повного бака газом. Хтось став платити 700 гривень замість 550, а хтось – 480 замість 400 гривень. Звичайно, все залежить від обсягу самого бака, але суми вражають у всіх:

Відео: Сьогодні

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