Українцям стали пропонувати покупку бензину в онлайні – чому це обман

"Заправки онлайн" виявилися розводом / Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Після постанови Кабміну про регулювання цін на пальне, більшість заправок призупиняли продаж преміального палива. За цей час кмітливі аферисти знайшли спосіб поживитися. Вони стали пропонувати купити бензин в онлайні. За такою схемою обдурили вже два десятка людей на суму понад 100 тис гривень, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Шахраї розміщують оголошення інтернеті. Потім вони просять у своїх жертв заставу – 30-40% від вартості "замовлення", обіцяють направити водія на потрібну АЗС, а потім пропадають разом з грошима.

Сюжет Георгія Маринова Відео: Сьогодні

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"Через ситуацію в країні – один шмурдяк. Тому зробив передоплату, після цього мені повинні були назвати заправку, на яку потрібно під'їхати і заправити каністри. Через якийсь час телефон перестав відповідати, гроші списані. Ось така неприємна ситуація", – розповів нам один з потерпілих.

Нагадаємо, до державного регулювання водії ставляться в основному позитивно, але все одно сумніваються в його ефективності. При цьому водії скаржаться, що АЗС просто скасували знижки, тому кінцева вартість палива не змінилася. Це стосується і бензину, і дизеля.