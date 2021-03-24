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Tesla за біткоїни: Ілон Маск оголосив про революційну опцію

24 березня, 10:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Компанія не буде конвертувати отримані біткоїни в звичайну валюту

Компанія-виробник електромобілів Tesla додала можливість оплати своєї продукції біткоїнами. Такий спосіб поки що доступний лише покупцям з США. В інших країнах опція запрацює пізніше в 2021 році. Важливо, що Tesla не переводитиме отримані біткоїни в звичайну валюту. Такий підхід вже підвищив настрою на крипторинку – Bitcoin подорожчав до 56 тис. доларів.

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Про нову опцію оголосив голова компанії Ілон Маск. Відповідна функція з'явилася і на офіційному сайті Tesla.

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"Тепер можна купити Tesla за біткоіни... Біткоїн, сплачений Tesla, буде збережений як біткоїн, а не конвертований у фіатну валюту" , – написав Маск у Twitter.

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Про намір додати можливість оплати криптовалютою Tesla повідомила Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) ще на початку лютого. Компанія оголосила про це, коли розкрила інвестиції у біткоїни на 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, Ілон Маск тоді назвав покупку біткоїнів "безглуздям для Tesla". Маск нагадав, що компанія входить до біржового індексу S&P 500, а тому має підходити до фінансових питань з максимальною відповідальністю.

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