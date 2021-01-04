Tesla проїхала від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса без водія: відео

Автопілот Full Self-Driving практично автономно дістався від одного великого міста до іншого

Нова система автопілоту, розроблена компанією Ілона Маска Tesla, фактично самостійно впоралася з маршрутом від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. Тобто проїхала понад 600 кілометрів – це майже як від Житомира до Харкова.

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Ролик з дороги виклав власник Model 3 на своєму YouTube-каналі Whole Mars Catalog.

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Чоловік вирішив випробувати таким чином оновлену технологію Full Self-Driving, яка вже понад два місяці проходить бета-тестування, що звільняє її розробників від будь-якої відповідальності за інциденти під час їзди.

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Цей випадок став першим, коли повний автопілот так успішно випробовувався не в міських умовах, а на автострадах.

Водієві довелося взяти на себе управління, лише щоб уникнути проблемної ділянки дороги, а також аби підключитися до зарядного пристрою.

Однак це все одно може свідчити про те, що автопілот вже цілком придатний для використання в безпілотному таксі. Це не може не радувати на тлі новин про аварії зі старими версіями автопілота Tesla.

Також ми писали, що покупці машин Tesla у сторонніх дилерів зіткнулися з тим, що з оновленням прошивки у них пропадали функції поліпшеного автопілота і системи автономного водіння.

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