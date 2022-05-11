Талони, бодяга, націнка й бариги: як шахраї наживаються на дефіциті пального

Розповідаємо про нові шахрайські схеми та махінації, які з’явилися на ринку пального

Водіям слід бути обачними при покупці пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Дефіцит пального в Україні спричинив чимало проблем – шалені черги до АЗС, зростання цін та нові шахрайські схеми.

Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про те, яких махінацій слід остерігатися водіям, якщо вони хочуть купити пального під час кризи.

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Обмін талонів

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що почастішала купівля талонів "з рук". Раніше системою талонів користувалися юридичні особи, щоб купити пального для своїх потреб.

"Таке явище було дуже поширене й до війни, оскільки багато мереж надавали великим покупцям знижки, а ті потім перепродували їх "фізикам", – пояснив експерт.

Проблема полягає в тому, що дуже легко збути водіям недійсні талони. Перевірити їх можна лише на АЗС чи в офісі оператора-емітента. І відшкодувань за придбані у такий спосіб талони не здійснюють у мережах заправок.

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Продають бодягу

Уже давно деякі невеликі нафтопереробні заводи збували газовий конденсат із домішками біоетанолу – зрідженого спирту. Цей компонент виготовляють в Україні у великих кількостях, але якщо до пального його домішати забагато, то може постраждати як двигун, так і ціле авто.

"Якщо раніше бодяжники досягли непоганих якісних результатів, маючи на меті обхід податків, то зараз питання саме у якості. Маю два відгуки від знайомих про зупинку машини та серйозні проблеми з двигуном", – зазначив Сергій Куюн.

До війни октан підвищували за допомогою "розчинників" з Білорусі та Росії. Інколи в "рецепті" були й вкраплення бензину А-92. Зараз цих компонентів в Україні немає або недостатньо.

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Різниця в ціні

Деякі мережі АЗС наживаються на підвищенні цін на пальне. Номінально виставляють ціни на бензин і дизель в межах 37-42 грн, як це рекомендовано урядом. Однак фактично продають, наприклад, літр А-95 за 60 грн.

Як розповідають водії в соцмережах, таку схему помітили на заправці в Полтавській області. Чоловік придбав 10 літрів за вказаною ціною в додатку – по 60 грн/л. Однак коли попросив чек, йому його не захотіли віддавати. Після тривалої суперечки чек вдалося отримати, але замість 600 грн там була вказана сума 395,7 грн.

Чек із заправки, Фото з соцмереж

У цьому випадку українцю повернули різницю в розмірі 205 грн. На місце також викликали поліцію – водій написав заяву. Втім у коментарях до допису користувачі зазначили, що такі схеми діють на багатьох АЗС, інколи вони навіть цілком прозоро про це заявляють.

Цю інформацію підтвердив і Сергій Куюн, який зіткнувся з ситуацією особисто. Реальні ціни на пальне значно вищі за встановлені й сягають, в середньому, 53-60 грн/л. Він зазначив, що є чесні мережі – ці прямо вказують на підвищення цін через дефіцит, інші ж, несистемні АЗС, маскують схему.

Останні встановлюють на стелах або нулі, або значення на кшталт 0,99 або 0,1. Це має вказувати на дефіцит пального, але наявність залишків.

"На касі вам запропонують купити пальне через додаток, або на місці за кеш. По касі пробивають талони власної мережі. Ціни на 5-20 грн/л дорожче від "державних" – 50-60 грн/л", – зазначив Куюн.

Деякі компанії реалізують бензин чи дизель оптом – від 50 грн/л, хоч на станціях ціна не повинна бути вищою ніж 44,76 грн/л.

Масова розсилка

Шахраї також активізувалися. Тепер вони маскуються під популярні мережі АЗС і здійснюють масову розсилку повідомлень користувачам. Людям пропонують перейти на сайт, де вказано, що на заправці нібито діють державні субсидії.

Користувачу пропонують пройти опитування й отримати 5000 грн допомоги на купівлю бензину. Обов’язковий момент – введення персональних даних та передати посилання друзям. Звичайно ж, ні грошей, ні знижок на реальній заправці обманута людина не отримує, зате шахраї видурюють персональні дані.

Черги за пальним

Ще одна сумнівна бізнес-схема з’явилася під час дефіциту пального в Україні. З огляду на те, що до АЗС тепер завжди шалені черги, окремі люди пропонують за гроші відстояти кілька годин в черзі.

В середньому, за годину "послуг" просять 200 грн. Якщо "замовити" більше годин, то вийде дешевше – по 130 грн/год. Деякі "підприємці" просять ще по 50 грн "на каву".

Бензин за оголошенням

На сайтах-барахолках також з’являються оголошення про продаж пального. Ось тільки збувають його за захмарними цінами. Наприклад, літр А-95 у Києві реалізують по 100 гривень.

При гуртових закупівлях клієнтам роблять знижку – разом з каністрою продають 10 літрів бензину за 850 грн. Якщо добре пошукати, то можна знайти й дешевші пропозиції, за 65-70 грн/л.

Раніше "Сьогодні" писали, що ціни на автогаз різко підскочили у всіх мережах заправок після 9 травня. В умовах війни та дефіциту пального якість бензину та дизелю відійшла на другий план.