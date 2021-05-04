"Тачка на прокачку" по-черкаськи: автодизайнер дає друге життя ретромобілям (відео)

Найбільшу популярність здобув всюдихід власного виробництва, у чергу по який шикуються рибалки та мисливці

Як і учасники популярної свого часу передачі "Тачка на прокачку", Ігор Сухобрус з Канева на Черкащині перетворив купи брухту на автокран, лазню на колесах і навіть склав кабріолет. "Сьогодні" попросилися в майстерню авто-дизайнера.

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І Ользі Косенко для новин "Сьогодні" дозволили протестувати тачки.

Ігор показує "Сьогодні" свою улюблену модель: лазню на колесах. Її склав з двох УАЗів десять років тому. Зізнається: друзі часто просять позичити саме цю автівку. Як Водохреще – стоїть черга по нею. Клієнти виїжджають на берег і прямо з автолазні стрибають в ополонку.

Відео: Сьогодні

Нині підприємець працює над автокраном. За кілька тижнів машина зможе підіймати вантажі до двох тонн. В майстерні Ігоря – 12 працівників. Автомеханік Василь Савостін пишається роботою над своїм всюдиходом – той долає будь-яке бездоріжжя і має найбільший попит у рибалок та мисливців.

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Є в колекції і автівки для леді. Наприклад, кабріотел – мікс вітчизняної "Таврії" та американського "Форда" Ігор зробив чотири роки тому. Автівка на ходу.

На реставрацію одного старого авто Ігор витрачає близько тисячі доларів. Більшість продає. Часом навіть – за кордон. Та це насамперед мистецтво, а не заробіток.

"Це те, шо надихає. Знаєте, один накидує етюди на природі. Ну, а в мене залізна творчість. І коли мені кажуть: у вас так багато тут металолому. Я кажу: це не металолом. Це глина для скульптора", – каже Ігор Сухобрус.

З цієї "глини" за три десятиліття Ігор "зліпив" понад сотню оригінальних автівок.

Нагадаємо, днями у Миколаєві за 10 тисяч доларів продали унікальний вухастий ЗАЗ-968 "Запорожець". Його стан був ідеальним, адже за 45 років він мав лише 460 кілометрів пробігу.

Також писалося, що Макс Барських на ретро-кабріолеті повернув відвідувачів сімейного парку у 80-ті роки.