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Сховати в гаражі не вийде: "євробляхерів" попередили про покарання з 10 листопада

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
4 листопада, 13:45
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В Україні закінчується пільговий період для власників так званих "євробляхерів" і вже з 10 листопада вони почнуть отримувати покарання від правоохоронців
Що буде з "євробляхерами" після закінчення пільгового періоду
Що буде з "євробляхерами" після закінчення пільгового періоду / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже 10 листопада закінчується пільговий період розмитнення "євроблях" і до цього часу вони мають повністю зникнути з українських доріг. А що буде з порушниками?

Про це повідомляють в "УкрАвтопромі", у четвер 4 листопада.

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Зазначається, що водії мали 180 днів та знижку (на ставку не впливала вартість авто), для того, щоб отримати українські номери.

Пільгове оформлення на на запорізькій митниці вже пройшли 1395 автомобілів, а бюджет отримав від цього 48 млн грн.

Що буде після 10 листопада?

Власники "євроблях" після 10 листопада почнуть отримувати штрафи. Таких водіїв будуть зупиняти патрульні, а санкція від митниці становить 170 тис. грн.

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"Сховати авто в гаражі "до кращих часів" чи розпродати на запчастини — від того не врятує", – зазначається у повідомленні.

За законом, нерозмитнене авто потрібно вивезти за територію України. Варто зауважити, що після закінчення пільгового періоду процедура розмитнення відбуватиметься вже за повною ціною.

Для того, щоб це зробити водії матимуть лише 10 діб з моменту перетину кордону.

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Які "євробляхи" можуть конфіскувати?

Деякі авто на європейських номерах можуть конфіскувати навіть після розмитнення у сервісних центрах МВС.

Зробити це правоохоронці можуть через навмисно або випадково пошкоджені VIN-коди, які покупці дуже часто не помічають під час укладення угоди.

Адвокати зазначають, що таке авто надзвичайно складно легалізувати і на його власника навіть можуть відкрити кримінальну справу.

"Сьогодні" раніше писали, що українці почали активно проводити розмитнення автомобілей за повною ціною.

А також повідомляли, що деякі повертають свої машини назад до Європи.

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