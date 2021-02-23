Бурулька з даху розбила машину. Як отримати компенсацію?

Простіше за всіх тим, хто застрахував авто, але існують інші шляхи

Від падіння бурульок з дахів під час відлиги страждають не тільки люди – шматки льоду пошкодили автомобілі, припарковані біля столичних будинків. Соціальні мережі рясніють фотографіями пошкоджених авто. А ті, хто застрахувався за програмою КАСКО, розраховують на відшкодування. Правда, коштує такий поліс недешево – 4% від вартості автомобіля в рік.

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Але чи можна щось зробити, коли немає КАСКО? Всі деталі з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Юлія Юліна.

Відео: Сьогодні

"Страхування автомобіля КАСКО покриває в тому числі і такий ризик. Ви відправляєте автомобіль для оцінки збитку, далі відбувається виплата", – розповідає заступниця директора страхової компанії Ольга Кабанець.

Але чи можна відшкодувати збитки, якщо машина не застрахована?

Адвокат Юрій Білоус пояснює: за чистку дахів від снігу та бурульок відповідають керуючі компанії, ЖЕКи та власники торговельних або бізнес-центрів:

"У цій ситуації буде нести матеріальну відповідальність той, хто не очистив дах будівлі".

У такій ситуації в насамперед потрібно викликати поліцію, яка зафіксує пошкодження автомобіля. Потім потрібно зробити фото і зняти відео, на яких буде видно і машину, і місце події.

"Якщо поруч є свідки, це буде підмогою в подальшому, щоб довести, що ваша машина була в тому місці", – додає Білоус.

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З усіма доказами слід звертатися до суду, якщо власник будівлі, з якого впала бурулька, не захоче виплатити компенсацію добровільно.

Звертатися до суду можна і в разі, якщо травму отримав людина. А це теж не рідкість – у Львові величезний шматок льоду травмував 20-річну дівчину. Крижана брила впала з даху готелю.

Також ми повідомляли, що в Києві в результаті падіння бурульок і льоду серйозно постраждало двоє людей.

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