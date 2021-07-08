Сервісні центри МВС перестали видавати водійські права

Труднощі з отриманням посвідчень і технічних паспортів виникли в кількох областях України

На водійські права не вистачає бланків / Фото: Сьогодні

У сервісних центрах МВС припинили видання водійських посвідчень та оформлення технічних паспортів на транспортні засоби. Причина – відсутність пластикових карт для цих документів. Проблеми виникли, зокрема, у Харківській, Запорізькій і Житомирській областях, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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"У зв'язку з затримкою в постачанні бланкової продукції від ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації / перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. За інформацією про роботу сервісних центрів МВС стежте на вебсайті РСЦ ГСЦ МВС відповідного регіону", – йдеться в повідомленні на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Якщо в найближчі кілька місяців постачання пластикових бланків не поновиться, цим територіальним центрам доведеться припинити роботу.

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Нагадаємо, українці зможуть відновити водійське посвідчення онлайн. Таку послугу можна отримати через застосунок "Дія" або Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Ще у вересні-2020 Кабмін прийняв постанову, якою дозволяє власникам транспортних засобів користуватися е-свідоцтвом про реєстрацію автомобіля в застосунку "Дія".